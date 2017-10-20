WADA опубликовало статистику проведенных РУСАДА допинг-тестов с начала года
ТАСС, 20 октября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало статистику
ТАСС, 20 октября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало статистику
Всего в данный период российское агентство взяло 2778
Отмечается, что WADA начало публикацию статистики тестирования РУСАДА для обеспечения «прозрачности программы
WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада своей независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. В 2016 году независимая комиссия WADA во главе с Ричардом Маклареном опубликовала два доклада о допинге в российском спорте. Первый был посвящен итогам расследования обвинений в допинговых махинациях на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, во втором утверждалось, что к допинговым махинациям были причастны более тысячи российских спортсменов. Ранее стало известно, что независимый комитет WADA по контролю за соответствием представит рекомендации по статусу РУСАДА 16 ноября.