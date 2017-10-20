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22:56 (мск), источник: ТАСС

WADA опубликовало статистику проведенных РУСАДА допинг-тестов с начала года

ТАСС, 20 октября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало статистику допинг-тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в период с 1 января по 15 сентября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Всего в данный период российское агентство взяло 2778 допинг-тестов, 65% из которых были взяты во внесоревновательный период. При этом с тех пор, когда РУСАДА было позволено самостоятельно проводить допинг- контроль под наблюдением Британского антидопингового агентства (ЮКАД) в июне текущего года, организация провела забор 966 допинг-проб. Всего были протестированы спортсмены из 43 видов спорта, наибольшее количество допинг-проб было взято у легкоатлетов (503), лыжников (260) и гребцов на байдарках и каноэ (226).

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Отмечается, что WADA начало публикацию статистики тестирования РУСАДА для обеспечения «прозрачности программы допинг-тестирования в российском спорте». В будущем агентство планирует публиковать такую статистику ежемесячно.

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада своей независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. В 2016 году независимая комиссия WADA во главе с Ричардом Маклареном опубликовала два доклада о допинге в российском спорте. Первый был посвящен итогам расследования обвинений в допинговых махинациях на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, во втором утверждалось, что к допинговым махинациям были причастны более тысячи российских спортсменов. Ранее стало известно, что независимый комитет WADA по контролю за соответствием представит рекомендации по статусу РУСАДА 16 ноября.

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