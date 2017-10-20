WADA опубликовало статистику проведенных РУСАДА допинг-тестов с начала года

Всего в данный период российское агентство взяло 2778 допинг-тестов, 65% из которых были взяты во внесоревновательный период. При этом с тех пор, когда РУСАДА было позволено самостоятельно проводить допинг- контроль под наблюдением Британского антидопингового агентства (ЮКАД) в июне текущего года, организация провела забор 966 допинг-проб. Всего были протестированы спортсмены из 43 видов спорта, наибольшее количество допинг-проб было взято у легкоатлетов (503), лыжников (260) и гребцов на байдарках и каноэ (226).

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Отмечается, что WADA начало публикацию статистики тестирования РУСАДА для обеспечения «прозрачности программы допинг-тестирования в российском спорте». В будущем агентство планирует публиковать такую статистику ежемесячно.