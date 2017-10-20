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11:32 (мск), источник: ТАСС

«Норникель» обеспечивает подготовку лидеров волонтерского движения к Универсиаде-2019

КРАСНОЯРСК, 20 октября. /ТАСС/. Компания «Норникель» вкладывает средства в подготовку лидеров волонтерского движения Универсиады-2019 и обучение высококвалифицированных кадров. Об этом ТАСС сообщила вице-президент, статс-секретарь компании «Норникель» Елена Безденежных.

«Мы занимаемся подготовкой командных лидеров волонтерского движения к Универсиаде-2019, а также обучением необходимого для проведения студенческих игр ключевого персонала. Это наш совместный проект с Сибирским федеральным университетом и Российским международным олимпийским университетом», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в рамках проекта будет обучено порядка 60 лидеров волонтерского движения, каждый из которых применит свои знания при руководстве волонтерскими командами. В октябре ключевые сотрудники оргкомитета предстоящей Универсиады-2019 завершили обучение в Российском международном олимпийском университете. В ходе обучения они смогли ознакомиться с уникальным опытом Сочи-2014, получить практические навыки и знания от ведущих спортивных менеджеров страны.

Всемирные зимние студенческие игры пройдут в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Генеральный партнер игр — компания «Норникель», которая вкладывает в их проведение более 2 млрд рублей.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта (ФИСУ). Летние дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани.

«Норникель» — крупнейший в мире производитель никеля и палладия и один из крупнейших в мире производителей платины и меди. Компания производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. Корпорация занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, а также производством и реализацией цветных и драгоценных металлов.

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