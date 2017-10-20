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10:50 (мск), источник: ТАСС

«Норникель»: Проведение Универсиады в Красноярске позволит привлечь в спорт спонсоров

КРАСНОЯРСК, 20 октября. /ТАСС/. Проведение зимних Всемирных студенческих игр в Красноярске в 2019 году позволит привлечь в профессиональный спорт новых спонсоров и меценатов. Об этом ТАСС заявила в пятницу вице-президент — статс-секретарь компании «Норникель» Елена Безденежных.

Источник: Reuters

«С проведением Универсиады у Красноярского края есть огромный потенциал по привлечению в любые виды спорта новых спонсоров и меценатов», — отметила Безденежных.

Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Генеральный партнер турнира — компания «Норникель», которая вкладывает в их проведение более 2 млрд рублей.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта (FISU). Летние дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани.

«Норникель» — крупнейший в мире производитель никеля и палладия и один из крупнейших в мире производителей платины и меди. Компания производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. Корпорация занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, а также производством и реализацией цветных и драгоценных металлов.

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