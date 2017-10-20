«Норникель»: Проведение Универсиады в Красноярске позволит привлечь в спорт спонсоров

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«С проведением Универсиады у Красноярского края есть огромный потенциал по привлечению в любые виды спорта новых спонсоров и меценатов», — отметила Безденежных.

Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Генеральный партнер турнира — компания «Норникель», которая вкладывает в их проведение более 2 млрд рублей.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта (FISU). Летние дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани.