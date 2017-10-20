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Суд освободил бывшего главу НОК Бразилии Нузмана из-под стражи
Бразильский суд освободил
Бразильский суд освободил
Суд счёл меру пресечения несоразмерной предъявленным обвинениям. Освобождение носит условный характер.
Функционер подозревается в даче взятки в размере $ 2 млн за выбор
В начале октября МОК временно лишил Нузмана почётного членства в организации и исключил его из координационной комиссии Олимпиады-2020 в Токио, а также временно приостановил членство НОК Бразилии.