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09:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Суд освободил бывшего главу НОК Бразилии Нузмана из-под стражи

Бразильский суд освободил из-под стражи бывшего председателя Национального олимпийского комитета Бразилии Карлоса Артура Нузмана, сообщает Reuters.

Суд счёл меру пресечения несоразмерной предъявленным обвинениям. Освобождение носит условный характер.

Функционер подозревается в даче взятки в размере $ 2 млн за выбор Рио-де-Жанейро столицей летних Игр 2016 года.

В начале октября МОК временно лишил Нузмана почётного членства в организации и исключил его из координационной комиссии Олимпиады-2020 в Токио, а также временно приостановил членство НОК Бразилии.

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