Суд освободил бывшего главу НОК Бразилии Нузмана из-под стражи

Функционер подозревается в даче взятки в размере $ 2 млн за выбор Рио-де-Жанейро столицей летних Игр 2016 года.

В начале октября МОК временно лишил Нузмана почётного членства в организации и исключил его из координационной комиссии Олимпиады-2020 в Токио, а также временно приостановил членство НОК Бразилии.