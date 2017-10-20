«Нет сомнений, что Россия выступит в Олимпиаде». Разговор с министром спорта РФ
Министр спорта РФ Павел Колобков совершил визит в Красноярск за 500 дней до старта XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.
Министр спорта РФ Павел Колобков совершил визит в Красноярск за 500 дней до старта XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.
Суть визита можно охарактеризовать вот таким вопросом, который был задан Павлу Колобкову: «Вы видели в спорте очень многое. Олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира. Вы побывали в России везде. Расскажите, чем Красноярск может удивить гостей Универсиады в 2019 году? Так, чтобы все ахнули. Трудно будет превзойти Олимпиаду-2014».
«Не надо сравнивать Сочи и Красноярск, — ответил Колобков. — Но мы уже посетили ряд спортивных объектов — всего их будет 34. Провели совещание, связанное с подготовкой инфраструктуры к Универсиаде, обсуждали оргвопросы. Через 500 дней мы ждем здесь большой праздник. А объекты нужны не только для Универсиады, но и для последующего использования детскими
Кстати, да. За двое суток визита обозревателю «Советского спорта» удалось после матча хоккейного «Сокола» поговорить со звездой НХЛ, а теперь форвардом местного клуба Александром Семиным. Побывать в манеже футбольного «Енисея», который идет первым в ФНЛ. Встретиться со спартаковскими легендами Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым, где они работают тренерами. Душевно поговорить со знаменитым волейболистом Алексеем Спиридоновым, играющим за другой «Енисей». Обсудить фигурное катание с Ильей Авербухом…
Авербух, Светлана Хоркина, Евгений Устюгов — послы Универсиады-2019. Они провели открытый урок в гимназии № 13 «Академ» для сотен школьников. А в конце дня в горнолыжном, пляжном и
Меня больше всего зацепило, что в городе стоится «Платинум Арена» на семь тысяч зрителей. И там может выступать хоккейный клуб «Сокол». Значит ли это, что Красноярск готов вступить в КХЛ?
«Клуб КХЛ — это большой бюджет. Давайте сначала построим арену, — заметил врио губернатора Красноярского края Александр Усс. Объект будет сдан в 2018 году. — Проведем Универсиаду, а потом будем думать. Но для того, чтобы выступать в КХЛ, нужен высокий спортивный уровень. Будем к этому стремиться. В Красноярске могут все. Но не сразу».
Так и запишем: клуб КХЛ не исключается. Тем более Семин в городе уже есть.
«Скоро будет еще одна круглая дата — 100 дней до Олимпиады в Пхенчхане. Как у нас дела на этом фронте?» — спросил я у Колобкова.
«Все спортсмены у нас проходят подготовку. Уже начались первые этапы Кубка мира: например, по
Когда официальный разговор закончился, мы с министром обсудили эпический матч «Спартака» против «Севильи».
«Честно сказать, я уже спал, — признался Колобков. Матч по Красноярску начался в два ночи. — Но результат удивительный. «Севилья» — сильная, плотная команда из Испании. Победить ее со счетом 5:1 — это мощно.
Группа у «Спартака» сложная. Но если в начале отборочного цикла были