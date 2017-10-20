«Нет сомнений, что Россия выступит в Олимпиаде». Разговор с министром спорта РФ

Источник: Советский спорт

Суть визита можно охарактеризовать вот таким вопросом, который был задан Павлу Колобкову: «Вы видели в спорте очень многое. Олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира. Вы побывали в России везде. Расскажите, чем Красноярск может удивить гостей Универсиады в 2019 году? Так, чтобы все ахнули. Трудно будет превзойти Олимпиаду-2014».

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«Не надо сравнивать Сочи и Красноярск, — ответил Колобков. — Но мы уже посетили ряд спортивных объектов — всего их будет 34. Провели совещание, связанное с подготовкой инфраструктуры к Универсиаде, обсуждали оргвопросы. Через 500 дней мы ждем здесь большой праздник. А объекты нужны не только для Универсиады, но и для последующего использования детскими юношеско-спортивными школами и центрами подготовки, которые будут соответствовать всем международным требованиям. Там можно даже чемпионаты мира проводить! Красноярск станет нашим центром не только зимних, но и летних видов спорта. Это очень спортивный город».

Кстати, да. За двое суток визита обозревателю «Советского спорта» удалось после матча хоккейного «Сокола» поговорить со звездой НХЛ, а теперь форвардом местного клуба Александром Семиным. Побывать в манеже футбольного «Енисея», который идет первым в ФНЛ. Встретиться со спартаковскими легендами Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым, где они работают тренерами. Душевно поговорить со знаменитым волейболистом Алексеем Спиридоновым, играющим за другой «Енисей». Обсудить фигурное катание с Ильей Авербухом…

Авербух, Светлана Хоркина, Евгений Устюгов — послы Универсиады-2019. Они провели открытый урок в гимназии № 13 «Академ» для сотен школьников. А в конце дня в горнолыжном, пляжном и спа-комплексе «Бобровый лог» прошел большой праздник с запуском часов обратного отсчета до Универсиады.

Меня больше всего зацепило, что в городе стоится «Платинум Арена» на семь тысяч зрителей. И там может выступать хоккейный клуб «Сокол». Значит ли это, что Красноярск готов вступить в КХЛ?

«Клуб КХЛ — это большой бюджет. Давайте сначала построим арену, — заметил врио губернатора Красноярского края Александр Усс. Объект будет сдан в 2018 году. — Проведем Универсиаду, а потом будем думать. Но для того, чтобы выступать в КХЛ, нужен высокий спортивный уровень. Будем к этому стремиться. В Красноярске могут все. Но не сразу».

Так и запишем: клуб КХЛ не исключается. Тем более Семин в городе уже есть.

«Скоро будет еще одна круглая дата — 100 дней до Олимпиады в Пхенчхане. Как у нас дела на этом фронте?» — спросил я у Колобкова.

«Все спортсмены у нас проходят подготовку. Уже начались первые этапы Кубка мира: например, по шорт-треку, — напомнил министр. — С каждой неделей количество таких этапов будет нарастать. Все готовятся. Ждем решения к концу ноября по шести нашим лыжникам. Сейчас было принято решение по 68 паралимпийцам, которые начнут отбор. Пока у нас нет никаких сомнений, что сборная России готовится и будет участвовать в Олимпиаде».

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа E, 17.10.2017, 21:45 Спартак М 5 Севилья 1

Когда официальный разговор закончился, мы с министром обсудили эпический матч «Спартака» против «Севильи».

«Честно сказать, я уже спал, — признался Колобков. Матч по Красноярску начался в два ночи. — Но результат удивительный. «Севилья» — сильная, плотная команда из Испании. Победить ее со счетом 5:1 — это мощно.