Бывший глава оргкомитета Игр-2016 Нузман отпущен до суда

В среду бразильская прокуратура предъявила Нузману обвинения. Кроме него, обвинения в коррупции и мошенничестве при выборе Рио-де-Жанейро столицей Олимпиады-2016 были предъявлены бывшему губернатору города Сержио Кабралу, бизнесмену Артуру Соаресу, бывшему чиновнику оргкомитета Игр-2016 Леонардо Гринеру, а также бывшему консультанту по маркетингу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Папе Массате Диаку и его отцу и бывшему главе организации Ламину Диаку.

«Досудебное содержание под стражей было заменено условным освобождением», — сказал представитель суда.

Нузман был арестован 5 октября в рамках операции «Нечестная игра», начатой в сентябре текущего года, когда в его доме и в штаб-квартире НОК Бразилии были проведены обыски. Расследование дела, которое началось еще девять месяцев назад, проводится Бразилией в сотрудничестве с властями Франции и Антигуа и Барбуды. Функционер подозревается в даче взятки в размере 2 млн долларов за выбор Рио-де-Жанейро столицей Игр-2016, позднее у него также были обнаружены 16 золотых слитков, происхождение которых функционер не сумел объяснить, после чего он подал в отставку со своего поста.