Семьдесят ямальских спортсменов представят Россию на Арктических зимних играх в Канаде

«Спортивная часть программы будет включать 19 видов спорта. Ямальцы традиционно выступят в арктическом многоборье, беге на снегоступах, биатлоне на лыжах и снегоступах, лыжных гонках, настольном теннисе, фигурном катании… За призовые места будут бороться 70 сильнейших юных спортсменов автономного округа», — сообщили в пресс- службе.

Культурные традиции коренных народов Ямала в Канаде представит ансамбль селькупской песни «Мачит коймы». «Участие в Арктических зимних играх способствует укреплению и развитию северных сообществ. Это уникальная возможность для наших юных спортсменов», — приводятся в сообщении слова замгубернатора ЯНАО Александра Мажарова.

Арктические зимние игры проводятся с 1970 года раз в два года. Участниками игр являются представители России, Канады, США, Гренландии, Финляндии, Швеции, Норвегии. С 2004 года Россию на играх представляет команда Ямала. За это время в Арктических играх приняли участие 290 ямальских спортсменов, они завоевали 478 медалей.