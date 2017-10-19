Парадно-гражданскую форму белорусских олимпийцев презентовали журналистам
19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация
19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация
Из двух коллекций парадной формы для белорусской делегации к зимним Олимпийским играм, которые пройдут в феврале 2018 года в Пхенчхане (Республика Корея), выбран вариант в стиле casual, предложенный дизайнером Людмилой Лабковой. Автор проекта, а также заместитель председателя концерна «Беллегпром» Александр Яковчиц и представитель Министерства спорта и туризма Беларуси рассказали журналистам об идее и исполнении.
Источником вдохновения для создания формы послужили орнаменты и графические изображения белорусской символики (в частности, в орнаменте сочетаются
За основу взят классический стиль форм и силуэтов с подчеркнутым спортивным характером. Комплект для мужчин состоит из клетчатых
В создании формы принимали участие лучшие предприятия белорусской легкой промышленности: «Коминтерн», «Свiтанак», «Элиз», «Белвест». Яркие женские аксессуары, которые стали неотъемлемой частью коллекции, выпустила фабрика «Галантэя». Тестовые костюмы были отшиты за неделю.