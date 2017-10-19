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12:38 (мск), источник: БЕЛТА

Парадно-гражданскую форму белорусских олимпийцев презентовали журналистам

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация парадно-гражданской формы белорусской сборной для зимней Олимпиады-2018 прошла сегодня в пресс-центре Белорусского телеграфного агентства, передает корреспондент БЕЛТА.

Из двух коллекций парадной формы для белорусской делегации к зимним Олимпийским играм, которые пройдут в феврале 2018 года в Пхенчхане (Республика Корея), выбран вариант в стиле casual, предложенный дизайнером Людмилой Лабковой. Автор проекта, а также заместитель председателя концерна «Беллегпром» Александр Яковчиц и представитель Министерства спорта и туризма Беларуси рассказали журналистам об идее и исполнении.

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Источником вдохновения для создания формы послужили орнаменты и графические изображения белорусской символики (в частности, в орнаменте сочетаются симфолы-обереги матери, победы и урожайности, кроме того, основной элемент похож на снежинку, что символично для зимней Олимпиады). Подобный орнамент поможет призвать удачу, а также подчеркнет самобытность белорусских спортсменов. «Хочется выглядеть самобытно и узнаваемо», — отметила Людмила Лабкова.

За основу взят классический стиль форм и силуэтов с подчеркнутым спортивным характером. Комплект для мужчин состоит из клетчатых брюк-бананов и пиджака, сорочки и футболки. Женский включает приталенный жакет на одной пуговице с фрачным воротником-шалькой, узкие укороченные брюки с лампасами, юбку, блузку, фуфайку или платье на выбор. Возможно, в коллекции появится верхняя одежда — пальто, обувь для улицы. Акценты сделаны на аксессуары традиционного для белорусского костюма красного цвета. Все используемые материалы отечественного производства. Для костюмов и платьев взято чистошерстяное и полушерстяное полотно ОАО «Камволь». Цветовая гамма отлично комбинируется и совпадает с трендами 2018 года — серо-красный в моде. Меланжированный графитовый серый подчеркивает спортивность тематики, светло-серый выделит детали, а клетка, которая получается при использовании этих двух оттенков, напомнит о традиции такого рисунка в белорусском народном костюме.

В создании формы принимали участие лучшие предприятия белорусской легкой промышленности: «Коминтерн», «Свiтанак», «Элиз», «Белвест». Яркие женские аксессуары, которые стали неотъемлемой частью коллекции, выпустила фабрика «Галантэя». Тестовые костюмы были отшиты за неделю.

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