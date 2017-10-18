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17:59 (мск), источник: ТАСС

Праздник «500 дней до Универсиады-2019» прошел в МГУ

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Студенты Московского государственного университета приняли участие в празднике «500 дней до Универсиады-2019», передает корреспондент ТАСС с места событий.

Источник: РИА "Новости"

Всемирная зимняя универсиада — 2019 пройдет в Красноярске со 2 по 19 марта. Почетными гостями праздника возле главного здания МГУ стали ректор университета Виктор Садовничий, вице-президент — статс-секретарь «Норникеля» Елена Безденежных, а также олимпийский чемпион по фигурному катанию Федор Климов.

На специально подготовленной площадке было организовано интерактивное пространство, где прошел видеомост с Красноярском. Также к гостям праздника с борта корабля Международной космической станции обратились российские космонавты. Мероприятие завершилось футбольным турниром среди студентов МГУ.

«Спорт — это неотъемлемая часть студенческой жизни. У нас в МГУ ежегодно проходит масса спортивных соревнований и праздников, в которых принимают участие несколько тысяч студентов, а во всероссийских соревнованиях мы традиционно удерживаем лидирующие позиции. Мы рады тому, что через 500 дней в Красноярске начнутся такие масштабные соревнования. Мне выпала честь быть на Универсиаде-2013 в Казани, я видел, как грандиозно она прошла, думаю, что красноярцы сделают не хуже», — отметил Садовничий.

Как заявила Безденежных, оргкомитет Универсиады в Красноярске имеет прочные связи с МГУ, которые будут развиваться по мере приближения соревнований. «МГУ — это центр студенчества, поэтому такое мероприятие нам очень важно было сделать. Студенты МГУ могут и должны участвовать в предстоящей Универсиаде и в качестве волонтеров, и в качестве спортсменов. С МГУ у нас давняя связь, поэтому мы будет продолжать делать разные активности и мероприятия по мере приближения Универсиады», — заявила она.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта (FISU). Летние дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013-м в Казани. В 2019 году зимняя Универсиада пройдет в Красноярске. Генеральный партнер Игр — компания «Норникель», она вкладывает в проведение соревнований более 2 млрд рублей.

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