В Красноярске отметили 500 дней до Универсиады

«Стремительно летит время, уже осталось 500 дней до начала Универсиады. Эти 500 дней будут временем интересной и насыщенной работы», — заявил и. о. главы правительства Красноярского края Виктор Томенко.

«Ровно 500 дней осталось до Универсиады. В 2013 году мы провели Универсиаду в Казани, в 2014 году — Олимпиаду в Сочи. Проведение Универсиады в Красноярске свидетельствует о доверии и уважении мирового сообщества к России», — заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

Министр в рамках визита в Красноярск ознакомился с ходом подготовки к Всемирным зимним студенческим играм. «Подготовка идет в полном соответствии с графиком. Нет сомнений, что к середине следующего года все объекты будут введены в эксплуатацию, а уже в конце 2018 года мы проведем основную часть всех тестовых мероприятий», — заявил министр журналистам, оценивая готовность города к проведению Игр.

В марте 2017 года президент России Владимир Путин в Красноярске заявил, что по ряду объектов Игр есть отставание, призвав краевые власти ликвидировать его.

Шансы сделать Универсиаду лучшей

По мнению Колобкова, у Универсиады в Красноярске есть шансы стать образцовой. «Будем надеяться, что наша Универсиада будет лучшей в истории этих соревнований по зимним видам спорта и уже другие страны будут ориентироваться на нас», — заявил он.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Красноярского края Александра Усса, проведение Игр в Красноярске даст региону толчок к развитию. «Главное наследие Универсиады — это тот мотивирующий оптимизм, который мы получим. Это и новая управленческая культура, это и большая известность Красноярска как на международном, так и на российском уровне. Это и приведение города в надлежащий вид, что даст старт более динамичному развитию как города, так и всего края», — отметил Усс.

Универсиада преобразит город

По мнению Усса, проведение Игр в Красноярске позволит преобразовать облик города. «Мы считаем, что в течение лета следующего года мы сможем существенно изменить облик города. Ведь Универсиада — это не только спортивные объекты, но это и дороги, и реконструкция набережной в Красноярске, это и медицинская инфраструктура, это и новый облик аэропорта», — заявил Усс.

По словам посла Универсиады, российского фигуриста Ильи Авербуха, положительные изменения в Красноярске видны уже сейчас. «Я регулярно приезжаю в Красноярск и вижу, как буквально из-под земли вырастают новые спортивные объекты, как преобразовывается город», — заявил он журналистам.

Об Универсиаде

Всемирные зимние студенческие игры пройдут в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта (ФИСУ). Летние дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. В 2019 году зимняя Универсиада пройдет в Красноярске. Генеральный партнер Игр — компания «Норникель», она вкладывает в проведение соревнований более 2 млрд рублей.