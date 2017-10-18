Россия, Индия и Казахстан лидируют в испытаниях ГТО на фестивале в Сочи

Источник: РИА "Новости"

Площадку современного всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО организовали на центральной аллее Олимпийского парка. На сегодняшний день участие в испытаниях ГТО приняли представители 67 стран мира. В неофициальном командном зачете пока лидируют Россия, Индия и Казахстан. Высокие позиции в международном рейтинге молодежных команд занимают также Шри-Ланка, Непал, Вьетнам, Румыния, Молдавия и Армения.

Весьма впечатляют и личные рекорды участников испытаний. Так, Екатерина Кравченко из Петербурга 250 раз отжалась в упоре лежа. Еще один россиянин Николай Наумкин 121 раз поднял гирю. «А вот рекордсменом по прыжкам в длину с места стал нигериец Оби Чидубем Жеральд: ему даже стандартной разметки не хватило — он прыгнул на 320 сантиметров!» — сообщил собеседник агентства.

Рекордсменом по прыжкам в длину с места стал нигериец Оби Чидубем Жеральд: его результат — 320 см!

«На площадке ГТО на центральной аллее Олимпийского парка Сочи особенно отрадно видеть такое большое количество участников фестиваля, заинтересованных в выполнении нормативов ГТО. Уверен, что ребятам из разных стран будет интересно и занимательно познакомиться с нашей успешной практикой, направленной на оздоровление нации, и, может быть, кто-то даже захочет перенять наш опыт!» — выразил надежду министр спорта России Павел Колобков на открытии площадки ГТО в первый день работы всемирного молодежного форума в Сочи.