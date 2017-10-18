Россия, Индия и Казахстан лидируют в испытаниях ГТО на фестивале в Сочи
МОСКВА, 18 окт —
МОСКВА, 18 окт —
Площадку современного всероссийского
Весьма впечатляют и личные рекорды участников испытаний. Так, Екатерина Кравченко из Петербурга 250 раз отжалась в упоре лежа. Еще один россиянин Николай Наумкин 121 раз поднял гирю. «А вот рекордсменом по прыжкам в длину с места стал нигериец Оби Чидубем Жеральд: ему даже стандартной разметки не хватило — он прыгнул на 320 сантиметров!» — сообщил собеседник агентства.
Рекордсменом по прыжкам в длину с места стал нигериец Оби Чидубем Жеральд: его результат — 320 см!
«На площадке ГТО на центральной аллее Олимпийского парка Сочи особенно отрадно видеть такое большое количество участников фестиваля, заинтересованных в выполнении нормативов ГТО. Уверен, что ребятам из разных стран будет интересно и занимательно познакомиться с нашей успешной практикой, направленной на оздоровление нации, и, может быть,
Площадка ГТО на алее Олимпийского парка Сочи. Подтягивание из виса на низкой перекладине.