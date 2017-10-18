Станет ли танец на шесте олимпийским видом спорта?

Источник: AP 2017

Танцу на пилоне присвоен статус наблюдателя при Генеральной ассоциации международных спортивных федераций (ГАИСФ). Благодаря этому он может претендовать на включение в олимпийскую программу. Но успеют ли чиновники пройти все согласования до Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе?

Признание танца на пилоне официальным видом спорта — в значительной степени заслуга 41-летней англичанки Кейти Коутс, которая основала Международную федерацию пилонного спорта (МФПС).

Признание со стороны ГАИСФ добавит веса заявке в Международный олимпийский комитет, которую подала федерация.

В то же время Федерация танца на пилоне Великобритании может добиться признания этого вида спорта на национальном уровне. Для этого нужно подать заявку в Департамент культуры, СМИ и спорта.

В России Межрегиональная общественная организация танца на пилоне и фитнеса была зарегистрирована в 2009 году. Именно эта организация представляет Россию на международном уровне.

Долгий путь к Олимпиаде

Источник: AP 2017

Появление таких федераций — первый шаг к тому, что танец на пилоне появится в списке олимпийских соревнований.

Точнее, это один из множества необходимых шагов.

Чтобы стать олимпийским видом спорта, нужна регистрация Всемирного антидопингового агентства. Международная федерация ее уже прошла. Работа над тем, чтобы стать полноценным членом ГАИСФ, тоже уже идет. Еще одно условие — наличие как минимум 50 национальных федераций.

Пока у танца на пилоне их всего около 20 по всему миру. Но даже если бы набралось необходимое количество спортивных федераций, впереди еще очень долгий путь.

Это суровый и болезненный процесс, который доставляет спортсменам немало разочарований. Например, сквош трижды подавал заявку в Олимпийский комитет, и все три раза неудачно.

Судить о возможных перспективах танца на пилоне можно и по тому, какие еще виды спорта получили статус наблюдателя при ГАИСФ.

Среди них международные федерации армрестлинга, доджбола и настольного футбола, а также Международный союз гиревого спорта.

В МФПС подчеркивают, что танец на пилоне — это в первую очередь «атлетика и техническое мастерство», которые ставят их в один ряд с традиционными олимпийскими видами спорта — гимнастикой, прыжками в воду и фигурным катанием.

В федерации танец на пилоне предпочитают называть просто пилоном. То, что он популярен в стриптиз-клубах, не значит, что элемент эротики обязателен на выступлениях.

МФПС объясняет, что на соревнованиях есть разные возрастные группы участников, от 10 до 65 лет.

Олимпийские виды спорта могут перерасти свое происхождение. Например, современное пятиборье, куда входят фехтование, конкур, плавание, стрельба и бег, появилось как демонстрация военных навыков кавалерии.

Но может ли то же самое произойти с танцем на пилоне?

Теоретически, пилон может стать показательным видом спорта, а затем подавать заявку на получение полноценного олимпийского статуса.

Чтобы спорт из олимпийского списка потерял свой статус, должно случиться нечто неординарное: крупный коррупционный или допинговый скандал или резкое падение популярности.

Из-за этого для новых видов спорта есть только «плавающие» места. На Олимпийских играх-2020 пройдут соревнования по бейсболу, карате, скейтборду, спортивному скалолазанию и серфингу, но на разовой основе.

Этот прецедент может открыть другой путь — давление на местные оргкомитеты в олимпийских городах.

Организаторы заинтересованы в том, чтобы соревнования, которые они принимают, собирали как можно больше зрителей. Неудивительно, что бейсбол, который неимоверно популярен в Японии, включили в список Игр в Токио.

Если вдруг окажется, что танец на пилоне так же интересен американцам, как карате японцам, то этот путь вполне может оказаться верным.

Спорт или стриптиз?

Источник: AP 2017

Существует и другие обстоятельства.

Как заявила МФПС, танец на пилоне — спорт с быстрорастущей популярностью в мире. Международный олимпийский комитет, безусловно, заинтересован в новой молодой аудитории. Именно с этим связано появление сноубординга на Зимних играх и внезапное включение скейтбординга в программу Игр в Токио.

Организаторы стремятся, чтобы Олимпиада не теряла актуальности и привлекала больше зрителей. Если пилон и вправду настолько популярен, это может увеличить его шансы на попадание в олимпийский список. Спонсорам интересна аудитория от 18 до 34 лет.

К тому же, соревнования по пилону не требуют дорогостоящей площадки.

Однако избежать вопросов, связанных с тем, где зародился этот вид спорта, будет очень сложно.

Даже внутри сообщества не окончены споры о том, где провести границу между спортом и стриптизом.

В 2016 году споры достигли апогея. Пользователи «Инстаграма» стали публиковать фото танцев на пилоне с хэштегом #Notastripper (#Нестрипизерша). Эта акция вызвала протесты со стороны стриптизерш. Они посчитали это стигматизацией секс-работников и покушением на созданный ими вид искусства.

Вдобавок, ассоциации со стриптиз-клубом сильно осложнят соревнования в консервативных странах. И даже в более либеральных сообществах совершенно точно найдутся родители, которые посчитают, что такое зрелище не пригодно для детского просмотра.

В ответ спортивные чиновники могут объяснить, что, будучи не только спортом, танец на пилоне как спортивное соревнование — это зрелище для любой аудитории. Но везде ли публика будет согласна?

Для Олимпийского комитета все это может показаться слишком неоднозначным и не стоящим усилий. По правилам, новый олимпийский вид спорта должен увеличивать «ценность и привлекательность» Олимпийских игр, а также отражать современные традиции.

Мир очень быстро меняется, вслед за ним могут измениться и оценки.

Вполне возможно, что в случае танцев на пилоне они изменятся не так быстро, и этот спорт разделит судьбу ушу, боулинга и, конечно, сквоша.

Источник: AP 2017