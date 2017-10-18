Колобков: Участие сборной России в Олимпиаде-2018 не вызывает сомнений

«Все спортсмены у нас сейчас проходят подготовку к олимпийскому сезону, — сказал Колобков. — Уже начались этапы Кубков мира по ряду видов спорта, сейчас начинаются основные этапы и с каждой неделей их количество будет нарастать. Все наши спортсмены готовятся, ждем решения по шести нашим лыжникам, кроме того, сейчас было принято решение по 68 нашим паралимпийцам, которые будут готовиться и отбираться. Пока никаких сомнений нет, наши спортсмены будут участвовать в Олимпиаде 2018 года».