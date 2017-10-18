В Красноярске начинается отсчет 500 дней до старта Универсиады

«18 октября 2017 года останется ровно 500 дней до старта XXIX Всемирной Зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. В этот день в городе пройдут праздничные мероприятия», — говорится в сообщении.

Жители города смогут поучаствовать в проекте «Подарки своими руками», в рамках которого любой желающий сможет изготовить сувениры для спортсменов и гостей Зимней Универсиады, откроется выставка «Доброе дело», где будут представлены первые сувениры. В гимназии № 13 пройдут «Уроки Зимней Универсиады — 2019», на которых школьники смогут познакомиться с видами спорта, включенными в спортивную программу Универсиады, узнать об именитых спортсменах и послах игр, встретиться с двукратным олимпийским чемпионом по биатлону Евгением Устюговым, двукратной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике Светланой Хоркиной, серебряным призером олимпийских игр по фигурному катанию Ильей Авербухом.

Вечером в среду в фанпарке «Бобровый лог» пройдет праздник, организованный дирекцией игр и генеральным партнером Универсиады — компанией «Норникель». Жителей и гостей города ждут театральное представление, выступления популярных музыкальных групп, фотозоны и развлекательные площадки. Там же, в фанпарке, запустят часы обратного отсчета до Универсиады.