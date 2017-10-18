Новые спортивные объекты, медучреждения и парки появятся к Универсиаде-2019 в Красноярске

«Для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске ведется строительство, реконструкция и капитальный ремонт 34 объектов спортивной, транспортной, медицинской инфраструктуры и Деревни универсиады», — говорится в материалах дирекции.

В рамках подготовки города к универсиаде в Красноярске будет создана современная Академия зимних видов спорта с горнолыжными трассами, построят две новые ледовые арены («Платинум Арена» и ледовая арена на улице Партизана Железняка), модернизируют действующие стадионы и дворцы спорта.

Большая модернизация затронет и объекты медицинской инфраструктуры Красноярска. В краевой клинической больнице будут построены хирургический корпус и приемный покой, будет проведена реконструкция больницы скорой медицинской помощи. После универсиады современный медицинский центр в деревне игр будет использоваться для медицинского обслуживания студентов Сибирского федерального университета и жителей Октябрьского района города, и сможет обслуживать до 25 тысяч посетителей в год.

Больше, чем спорт

Для местных властей проведение универсиады — это не только спортивные соревнования международного уровня, но и возможность изменить городскую среду.

«Мы должны ориентироваться на самые высокие международные стандарты. Подтягивать сюда под это дело интересную молодежь — специалистов, архитекторов, которые будут проектировать и предлагать городу идеи завтрашнего дня», — сказал временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс на встрече с красноярскими журналистами. По словам Усса, в рамках подготовки к универсиаде в городе может быть реализовано сразу несколько знаковых проектов.

«Давайте мобилизуемся и сделаем несколько имиджевых проектов: красивую набережную, подсветим мосты через Енисей, окрестности Красноярска и знаковые вершины — такие, как Такмак. Давайте хотя бы начнем строить новый парк “Гремячая грива”. Сделаем образцовыми центральные улицы и пару красивых, изящных площадей… Парк Горького приведем в порядок, это один из наших символов», — говорил Усс.

Новые набережные и общественные пространства

По данным мэрии Красноярска, в процессе формирования «зеленого каркаса» города особое внимание уделяется созданию общественных пространств. Только за последние пять лет в Красноярске было обустроено порядка 150 скверов, парков, уголков отдыха. «Зеленое» направление зафиксировано генеральным планом развития Красноярска до 2033 года. В рамках его реализации мы предполагаем, что рекреационные территории города увеличатся на 85%. Новый генплан краевого центра предусматривает вынос ряда предприятий с прибрежных территорий, их высвобождение под рекреационные пространства, а также определяет новые места для организации массового отдыха. Особое внимание в нем уделено доступности общественных пространств, — отметил глава города Эдхам Акбулатов.

В рамках подготовки города к универсиаде будет проведена масштабная модернизация набережных. Работы коснутся не только левобережной набережной Енисея, давно ставшей излюбленным местом отдыха горожан. Благоустроены будут и набережные на правом берегу города — в районе улицы Парковой, Предмостной площади и микрорайона Тихие Зори. «Находящиеся в городской черте заповедник “Cтолбы”, енисейские острова являются основой экологического каркаса Красноярска. Один только остров Татышев, который по праву является природной жемчужиной нашего города, — это почти 200 гектаров леса», — рассказывает мэр Красноярска.

К универсиаде на этом острове, куда приходят покататься на велосипедах и роликах, проложат шесть километров пешеходных и велосипедных дорожек, создадут новые спортплощадки и пункты проката лодок и катамаранов.