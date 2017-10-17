Нормы ГТО на ВФМС сдал 75-летний волонтер, участвовавший в московском фестивале 1985 года

«Я принимал участие во всемирном фестивале молодежи и студентов еще в 1985 году, когда узнал, что наша страна вновь примет этот фестиваль, сказал себе — обязательно на него попаду, и теперь я здесь в качестве серебряного волонтера, — рассказал ТАСС Шутов. — В 1985 году у меня был золотой значок ГТО, и здесь, в Сочи, первым из объектов в Олимпийском парке я увидел именно площадку ГТО. Я и сейчас на сто процентов могу заявить — я готов, это мне позволяют систематические занятия физкультурой», — рассказал Шутов.
Выполнение нормативов ГТО проходит под девизом «Check up yourself», «Проверь себя», «Подтянись к движению». Участники фестиваля на протяжении семи дней могут пройти в тестовом режиме испытания на гибкость, выполнить прыжок в длину с места, подтягивание на высокой и низкой перекладинах, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, рывок гири, поднимание туловища. По итогам тестирования и результатам, продемонстрированным молодежью из 180 стран мира, площадка ГТО будет формировать рейтинг дня, в котором выявит самых физически подготовленных. Лучшие за день получают памятные подарки и сувениры с официальной символикой комплекса ГТО.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей — представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.