Нормы ГТО на ВФМС сдал 75-летний волонтер, участвовавший в московском фестивале 1985 года

«Я принимал участие во всемирном фестивале молодежи и студентов еще в 1985 году, когда узнал, что наша страна вновь примет этот фестиваль, сказал себе — обязательно на него попаду, и теперь я здесь в качестве серебряного волонтера, — рассказал ТАСС Шутов. — В 1985 году у меня был золотой значок ГТО, и здесь, в Сочи, первым из объектов в Олимпийском парке я увидел именно площадку ГТО. Я и сейчас на сто процентов могу заявить — я готов, это мне позволяют систематические занятия физкультурой», — рассказал Шутов.