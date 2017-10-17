МОК: Заявочная кампания на проведение зимней Олимпиады 2026 года пройдет в два этапа

Источник: AP 2017

Как отмечается в сообщении на сайте МОК, новая процедура основана на большей гибкости и углубленном диалоге с МОК. «Она была реформирована, чтобы Национальные олимпийские комитеты (НОК) и города-организаторы получили возможность организовать экономически эффективные Игры и достигли долгосрочных целей развития», — говорится в сообщении.

Заявочная кампания будет состоять из двух этапов. Первый — этап диалога (октябрь 2017 года — октябрь 2018 года), в ходе которого заинтересованные города и НОКи смогут в сотрудничестве с МОК оценить преимущества и требования, предъявляемые к столице Олимпиады. На этом этапе города не обязаны предоставлять гарантии и формулировать официальные предложения, делать презентации. МОК за свой счет направит команды технических экспертов, чтобы оказать помощь потенциальным кандидатам.

На сессии МОК в октябре 2018 года по рекомендации исполкома будет принято решение, в соответствии с которым некоторые заинтересованные города получат приглашения для участия во втором этапе заявочной кампании. «Это будет сокращенный этап выдвижения кандидатур (октябрь 2018 — сентябрь 2019 года) с упорядоченными процедурами, позволяющими городам-кандидатам в тесном сотрудничестве с МОК обеспечить наилучшие условия проведения возможных Игр», — добавляется в сообщении.

Контракт на проведение Игр-2026 будет опубликован в июле 2018 года. Он будет включать в себя вклад МОК в успех Игр, который оценивается в 925 миллионов долларов. Эта цифра основывается, в том числе, на доходах от продажи телеправ на трансляцию соревнований и спонсорских контрактах, отмечается в сообщении.