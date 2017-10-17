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11:24 (мск), источник: ТАСС

ОКР потратил около миллиарда рублей на подготовку сборной к ОИ-2018

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) потратил около миллиарда рублей за четыре года на подготовку сборных России к зимним Олимпийским играм 2018 года. Об этом журналистам заявил первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков.

Источник: РИА "Новости"

«Подготовка к Олимпиаде-2018 проходит в плановом режиме, но с традиционными сложностями, которые сопровождают такое масштабное мероприятие. Подходит к окончанию реализации программа “Пхенчхан-2018”, мы затратили порядка миллиарда рублей за четыре года на подготовку национальных команд. ОКР выполнил все обязательства этого периода, мы поможем нашим федерациям достойно выступить на Играх», — заявил Поздняков.

По словам первого вице-президента ОКР, российская делегация в конце декабря посетит Пхенчхан для окончательного решения организационных вопросов. «Недавно мы провели заседание оперативного штаба, обсудили все вопросы размещения, аккредитации. В понедельник был закончен первый этап аккредитации, все сборные подали расширенный состав, теперь уже отборочные соревнования определят состав олимпийской команды. В конце декабря российская делегация посетит Пхенчхан, чтобы окончательно решить все вопросы, и, думаю, наш опыт позволит все организовать на высоком уровне», — заключил Поздняков.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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