Информатору WADA Родченкову в России грозит до 10 лет тюрьмы

Громкий скандал, связанный с обвинениями российских спортсменов в массовом приеме допинга, разразился именно после заявлений Родченкова. Его утверждения о том, что минимум 15 спортсменов из РФ, выигравших медали на Олимпиаде-2014 в Сочи, были частью «допинговой программы» России, легли в основу статьи, опубликованной газетой New York Times в мае 2016 года. После этого WADA провело расследование, по результатам которого рекомендовало МОК отстранить всех российских атлетов от Олимпиады.