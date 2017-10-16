Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сатановский об истерике США из-за «Уран-6», «Уран-9» РФ - СМИ
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
BBC: Собчак встретилась с Путиным и поговорила с ним один на один
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Без Парехи — прорехи. У «Севильи» проблемы перед «Спартаком»
СКА потерпел второе поражение в 23 матчах сезона КХЛ
BBC: Собчак встретилась с Путиным и поговорила с ним один на один
Умер актер Дмитрий Марьянов
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
8Поражение «Ювентуса», семь мячей от «Сити» и другие события выходных
15ЦСКА дома не смог забить «Уфе»
14:20 (мск), источник: Р-Спорт

Информатору WADA Родченкову в России грозит до 10 лет тюрьмы

Информатору Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорию Родченкову в случае задержания грозит в России до 10 лет заключения по делу о злоупотреблении полномочиями, заявил следователь СК РФ в Мосгорсуде.

Источник: РИА "Новости"

«Он обвиняется в тяжком преступлении, ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы», — сказал следователь Олег Жердев.

Громкий скандал, связанный с обвинениями российских спортсменов в массовом приеме допинга, разразился именно после заявлений Родченкова. Его утверждения о том, что минимум 15 спортсменов из РФ, выигравших медали на Олимпиаде-2014 в Сочи, были частью «допинговой программы» России, легли в основу статьи, опубликованной газетой New York Times в мае 2016 года. После этого WADA провело расследование, по результатам которого рекомендовало МОК отстранить всех российских атлетов от Олимпиады.

Российские власти категорически отвергают утверждения Родченкова. В частности, занимающий в настоящее время пост вице-премьера Виталий Мутко неоднократно заявлял, что никаких допинговых программ в России нет и не существовало, а слова Родченкова лживы.

Грациозная красотка: фото чемпионки мира и Европы Дианы Борисовой
Без Парехи — прорехи. У «Севильи» проблемы перед «Спартаком»
СКА потерпел второе поражение в 23 матчах сезона КХЛ
Определились «сеянные» сборные в стыковых матчах ЧМ-2018
Вадим освобожденный. Шипачев начал в НХЛ с победного гола: видео
Мауро Икарди – лучшее, что было вчера в миланском дерби
Футболист ЦСКА Головин восстановится к матчу с «Базелем»
Глушаков: 8 очков от «Зенита»? Это отыгрывается
Новости
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Ирина Горбачева: «Мы те еще секс-символы поколения» Актриса Ирина Горбачева, сыгравшая главную роль в фильме Бориса Хлебникова «Аритмия», рассказала, почему сценарий заставил ее плакать и как она согласилась на съемки эротической сцены
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
В Петербурге подорожает «коммуналка»
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь