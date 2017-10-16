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14:10 (мск), источник: ТАСС

Жуков: МОК может рассмотреть вариант включения в олимпийскую программу воркаута и паркура

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) может рассмотреть вариант включения в олимпийскую программу таких видов спорта, как воркаут и паркур.

Об этом на сессии Всемирного форума молодежи и студентов (ВФМС) «Классика или новая волна: каким будет спорт будущего» сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР), член МОК Александр Жуков.

В августе прошлого года сессия МОК утвердила программу Олимпиады 2020 года в Токио, в которую впервые вошли каратэ, серфинг, скейтборд, скалолазание и вернулся бейсбол/софтбол.

«Я вхожу в комиссию МОК по олимпийской программе, которая обсуждает, включать или нет тот или иной спорт. В первую очередь, исходят из того, какое количество людей занимается им, во вторую — каковы телевизионные рейтинги, в третью — насколько они привлекательны для рекламодателей», — сказал Жуков.

«В вопросе включения скейтбординга исходили из того, что он имеет большую телевизионную аудиторию и очень популярен у огромного числа молодых людей. Сейчас, кстати, идет речь и о том, чтобы посмотреть воркаут и паркур, которые тоже привлекают молодежь», — добавил он.

Паркур считается городской акробатикой, искусством перемещения и преодоления препятствий в городских условиях. Воркаут — любительский вид спорта, основанный на выполнении различных упражнений на уличных спортплощадках, на турниках.

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