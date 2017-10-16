Жуков: МОК может рассмотреть вариант включения в олимпийскую программу воркаута и паркура

Об этом на сессии Всемирного форума молодежи и студентов (ВФМС) «Классика или новая волна: каким будет спорт будущего» сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР), член МОК Александр Жуков.

В августе прошлого года сессия МОК утвердила программу Олимпиады 2020 года в Токио, в которую впервые вошли каратэ, серфинг, скейтборд, скалолазание и вернулся бейсбол/софтбол.

«Я вхожу в комиссию МОК по олимпийской программе, которая обсуждает, включать или нет тот или иной спорт. В первую очередь, исходят из того, какое количество людей занимается им, во вторую — каковы телевизионные рейтинги, в третью — насколько они привлекательны для рекламодателей», — сказал Жуков.

«В вопросе включения скейтбординга исходили из того, что он имеет большую телевизионную аудиторию и очень популярен у огромного числа молодых людей. Сейчас, кстати, идет речь и о том, чтобы посмотреть воркаут и паркур, которые тоже привлекают молодежь», — добавил он.