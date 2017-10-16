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00:55 (мск), источник: Р-Спорт

Платтер: Решение тирольцев против заявки на проведение ОИ-2026 останется в силе

МОСКВА, 16 окт — Р-Спорт. Решение жителей австрийской земли Тироль, которые проголосовали против выдвижения заявки Инсбрука на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года, останется в силе, заявил глава федеральной земли Тироль Гюнтер Платтер.

Ранее сообщалось, что большинство жителей земли проголосовали против выдвижения заявки Инсбрука на проведение Игр-2026. Окончательные результаты голосования будут объявлены в понедельник. Несмотря на то, что референдум не имеет юридической силы, власти Тироля пообещали с уважением отнестись к его итогам.

«Решение (референдума) останется в силе, — сказал Платтер, которого цитирует Ассошиэйтед Пресс. — Однако я по-прежнему убежден, что наше предложение о недорогих играх было бы шансом не только для Тироля, но и для олимпийского движения».

Инсбрук принимал зимнюю Олимпиаду в 1964 и 1976 годах. Международный олимпийский комитет (МОК) выберет хозяина Олимпиады-2026 в 2019 году. В число потенциальных кандидатов входят Сьон (Швейцария), Алма-Ата (Казахстан), Саппоро (Япония), Калгари (Канада), Эрзурум (Турция).

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