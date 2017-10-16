Платтер: Решение тирольцев против заявки на проведение ОИ-2026 останется в силе

Ранее сообщалось, что большинство жителей земли проголосовали против выдвижения заявки Инсбрука на проведение Игр-2026. Окончательные результаты голосования будут объявлены в понедельник. Несмотря на то, что референдум не имеет юридической силы, власти Тироля пообещали с уважением отнестись к его итогам.

«Решение (референдума) останется в силе, — сказал Платтер, которого цитирует Ассошиэйтед Пресс. — Однако я по-прежнему убежден, что наше предложение о недорогих играх было бы шансом не только для Тироля, но и для олимпийского движения».