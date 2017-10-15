«Все олимпийские объекты в Сочи востребованы»

Источник: Газета.Ру

В Олимпийском парке Сочи стартовал Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС), собравший около 30 тыс. участников из 180 стран мира. Мероприятие открыл лично президент России Владимир Путин.

«Фестивальное братство поможет вам воплотить в жизнь самые смелые и самые добрые ваши мечты и помыслы. Дерзайте, создавайте свое будущее, стремитесь изменить этот мир, сделать его лучше. Все в ваших силах, главное — упорно идти только вперед. В добрый путь!» — передает слова главы государства RT.

Помимо российского лидера, церемонию открытия посетили и первые лица отечественного спорта — заместитель председателя правительства по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко и министр спорта России Павел Колобков. Последний обратил особенное внимание на то, что масштабный фестиваль было решено провести именно в Сочи, где можно задействовать большое количество объектов, построенных к зимним Олимпийским играм — 2014.

«Сочи стал тем самым хорошим примером, когда все объекты Олимпиады востребованы, причем не только для спортивных мероприятий.

Яркий пример тому — фестиваль молодежи и студентов, — цитирует Колобкова ТАСС. — Сегодня мне удалось осмотреть спортивные площадки фестиваля, в том числе площадку экстремальных видов, футбола, баскетбола. Вне всяких сомнений, спорт станет неотъемлемой частью фестиваля, одной из основных точек притяжения для его участников.

На фестивале действительно будет немало спортивных мероприятий. Например, участники будут иметь возможность каждый день играть на специальных площадках для уличного баскетбола, заниматься воркаутом, гонять мяч на турнире по минифутболу, учиться игре в хоккей и даже участвовать в гонках ралли.

Колобков подчеркнул, насколько разнообразны предоставляемые участникам фестиваля игровые площадки, и отдельно порадовался стремлению студентов сдать нормы ГТО:

«Для гостей фестиваля предусмотрено немало спортивных мероприятий, каждый день будет одно топовое — это и футбол, и баскетбол, и танцы, и экстремальные виды. Сегодня мы побывали на открытии площадки ГТО, и мне было очень приятно видеть, сколько ребят пожелали сдать нормы комплекса, с каким позитивным настроением они это делали».

Сам министр спорта тоже решил не оставаться в стороне от праздничных мероприятий и в присутствии множества удивленных зрителей потягал гири, а также сыграл в городки.

Кроме того, чиновник зашел посмотреть за работой зала единоборств, посетил мастер-класс по танцам и открыл турниры по футболу и скейтбордингу.

«В течение дня настроение становится все лучше и лучше, потому что общаюсь с молодыми ребятами, увлеченными, которые занимаются спортом», — признался Колобков.

Впрочем, несмотря на уговоры радостной молодежи, министру пришлось отказаться от участия в мас-рестлинге — якутской народной борьбе, для победы в которой нужно вырвать палку из рук соперника. Однако от якутского метания аркана чиновнику уйти не удалось, и он впервые в жизни попробовал бросить олений аркан.

«Вообще, традиционно этим ловят оленя. По-ненецки это называется тынзян. Мы представляем камчатский край, и на корякском языке (одна из дальневосточных народностей) это называется чаут. А на русском — аркан», — пояснили кураторы площадки.

Кроме того, студенты успели представить министру новый вид спорта, созданный в Тамбовской области, — роупскипинг, или акробатические прыжки через несколько скакалок. Колобков лично пообещал, что министерство спорта будет оказывать поддержку этому необычному виду соревнований. В конце своего обхода Колобков зашел в павильон, посвященный Универсиаде — 2019 в Красноярске, и при помощи стола-тачпада отправил российским студентам пожелание в будущее — «Стать лучшими».

Вице-премьер по вопросам спорта Мутко тоже остался под положительным впечатлением от открытия студенческого фестиваля и даже заявил, что общее настроение напоминает ему атмосферу Сочи-2014.

«Все это, конечно, напоминает Олимпийские игры 2014 года — много активностей, спортивных площадок, все ближе церемония открытия, царит спортивно-праздничная атмосфера.

Конечно, церемония открытия фестиваля несет иной посыл, нежели на Играх-2014. У нее, безусловно, будет объединительная идея, но секретов сценария раскрывать не буду. Могу сказать только — будет классно, как всегда.

Каждый день у молодежи расписан, программа очень насыщенная: будет много дискуссионных площадок, много возможностей узнать что-то новое, пообщаться с новыми людьми, заняться спортом, отдохнуть, — сказал Мутко.

Фестиваль, собравший со всего света молодых профессионалов (от 18 до 35 лет) в самых разных областях деятельности, продлится до 21 октября.