Жители Тироля выступили против выдвижения Инсбрука в качестве столицы ОИ-2026

В июне правительство Австрии поддержало заявку Инсбрука, но решило провести референдум о выдвижении города в качестве организатора Игр-2026.

Голосование прошло 15 октября, в один день с парламентскими выборами в Австрии. По результатам экзитпола, 53,35% голосовавших в 279 муниципалитетах выступили против подачи заявки. Отмечается, что явка составила 58,43%, всего проголосовало 313 681 человек: 166 594 человека проголосовали «против», 145 643 — «за», еще 1444 голоса были признаны недействительными.

В конце сентября Международный олимпийский комитет (МОК) открыл официальный прием заявок на проведение ОИ-2026. Столицу Игр выберут на 132-й сессии МОК в Милане в июле 2019 года. Заявки на проведение Игр можно подать до 31 марта 2018 года. Ранее сообщалось, что заявку на проведение Игр подаст швейцарский Сьон, в числе претендентов также назывались Калгари (Канада), Алма-Ата (Казахстан), Саппоро (Япония) и Эрзурум (Турция).