Мутко: Открытие ВФМС-2017 запомнится трогательными моментами и глубокой философией

Источник: РИА "Новости"

Темами церемонии открытия фестиваля в Сочи стали актуальные вопросы экологии, бедности, образования, энергии, информации и науки. Приглашенные спикеры из разных точек планеты рассказали в шоу о себе и своем личном вкладе в этой сфере.

«Церемония оставила самое хорошее впечатление. Думаю, она запомнится глубокой философией, ведь ее участники показали всему миру не только его проблемы, но и пути их решения. И все это было сделано красочно, динамично», — отметил Мутко.

Темы подвижничества и любви особо тронули вице- премьера. «Многие моменты сегодняшнего представления по- настоящему затронули душу — Афроз Шах, волонтер из Индии изменил мир, убрал пять с лишним тонн мусора с пляжа Мумбаи! Или Роман Гек из Владивостока, трудами которого в Непале за два года была открыта школа! Конечно, не забудется признание в любви своей девушке парня из Владикавказа», — прокомментировал Мутко выход на сцену молодого человека из Осетии, который не побоялся прервать церемонию открытия фестиваля, чтобы в третий раз сделать предложение девушке — та уже дважды отказывала, но в третий раз все-таки ответила согласием.

«Если хочешь чего-то достичь в жизни, используй для этого все возможности. Как бы трудно тебе ни было преодолевать сопротивление этого мира», — отметил Мутко.