США хотят принять зимние ОИ, несмотря на проведение летних Игр-2028 в Лос-Анджелесе

«Я сказал во время моего выступления на олимпийской и паралимпийской ассамблее США в Колорадо, что мы заинтересованы в проведении зимней Олимпиады, — заявил Пробст. — В идеале мы рассчитываем на 2030 год, чтобы не было никаких проблем с подготовкой к Играм-2028 в Лос-Анджелесе». Как отмечали организаторы Игр в Лос-Анджелесе, проведение Олимпиады в США до 2028 года может навредить корпоративным партнерским отношениям с различными спонсорами, а также будет посягать на эксклюзивные права на использование олимпийских колец в маркетинговых целях.