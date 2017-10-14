США хотят принять зимние ОИ, несмотря на проведение летних Игр-2028 в Лос-Анджелесе
ТАСС, 14 октября. США заинтересованы в проведении зимних Олимпийских игр в 2026 или 2030 году, несмотря на то, что в
ТАСС, 14 октября. США заинтересованы в проведении зимних Олимпийских игр в 2026 или 2030 году, несмотря на то, что в
Члены Международного олимпийского комитета (МОК) во время 131-й сессии организации единогласно наделили Париж и
«Я сказал во время моего выступления на олимпийской и паралимпийской ассамблее США в Колорадо, что мы заинтересованы в проведении зимней Олимпиады, — заявил Пробст. — В идеале мы рассчитываем на 2030 год, чтобы не было никаких проблем с подготовкой к Играм-2028 в Лос-Анджелесе». Как отмечали организаторы Игр в
Также Пробст предположил, что МОК может одновременно выбрать столицы зимних Олимпийских игр 2026 и 2030 годов, как это произошло с выборами Парижа и
USOC должен определиться, какой город будет претендовать на проведение Игр, к марту 2018 года, сообщил гендиректор Олимпийского комитета США Скотт Блэкмун.