Кабмин утвердил список мер по внесению изменений в спортивное законодательство
МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/.
МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/.
«Утвердить прилагаемый план по реализации мер, необходимых для обеспечения готовности Российской Федерации к выполнению обязательств
Как отмечается в пояснительной записке, план предусматривает приведение законодательства РФ в соответствие с положениями Конвенции. В частности, организаторов спортивных соревнований обяжут принимать меры по предотвращению конфликта интересов и предупреждению распространения инсайдерской информации. Проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах на официальные детские и юношеские спортивные соревнования будут запрещены. ФЗ «О физической культуре и спорте в Российский Федерации дополнят нормой, определяющей манипулирование спортивными соревнованиями — для этого в законодательные акты будут добавлены дополнительные понятия, такие, как «необычные ставки на спортивные соревнования», «подозрительные ставки на спортивные соревнования», «инсайдерская информация в сфере физической культуры и спорта» .
Россия присоединилась к Конвенции в сентябре 2014 года. Инициаторами разработки Конвенции выступили государства, являющиеся членами Совета Европы, а также международные организации, поддерживающие повышение роли государственного регулирования в предотвращении увеличения числа договорных матчей. Цель Конвенции — противодействие коррупции в спорте путем совершенствования государственного регулирования деятельности спортивных и букмекерских организаций.