Кабмин утвердил список мер по внесению изменений в спортивное законодательство

Как отмечается в пояснительной записке, план предусматривает приведение законодательства РФ в соответствие с положениями Конвенции. В частности, организаторов спортивных соревнований обяжут принимать меры по предотвращению конфликта интересов и предупреждению распространения инсайдерской информации. Проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах на официальные детские и юношеские спортивные соревнования будут запрещены. ФЗ «О физической культуре и спорте в Российский Федерации дополнят нормой, определяющей манипулирование спортивными соревнованиями — для этого в законодательные акты будут добавлены дополнительные понятия, такие, как «необычные ставки на спортивные соревнования», «подозрительные ставки на спортивные соревнования», «инсайдерская информация в сфере физической культуры и спорта» .