Фетисов планирует обсудить проблемы российских олимпийцев с WADA, МОК, ООН и ЮНЕСКО

«У меня есть план, сейчас я занимаюсь подготовкой писем и обращений к международным организациям о том, что у нас появилась такая должность. Планирую сразу поехать на встречи с главами этих организаций — WADA, ООН, ЮНЕСКО и МОК. Для нас сейчас важна тема участия наших спортсменов в Олимпийских играх — обстановка не очень хорошая, но попробую разобраться в ситуации. Необходимо понять, что на самом деле происходит и как мы можем разрешить эту ситуацию», — сказал Фетисов.