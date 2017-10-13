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16:01 (мск), источник: ТАСС

Газзаев считает необходимым тщательно доработать проект об аттестации спортивных тренеров

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев («Справедливая Россия») считает, что законопроект о введении квалификационных категорий спортивных тренеров требует ко второму чтению тщательной доработки и разъяснений по ряду вопросов.

«Мы [фракция «Справедливой России"] поддержим законопроект в первом чтении. Однако считаю, что без проекта положения Минспорта о порядке присвоения квалификационных категорий тренерам и критериев квалификационных требований готовить законопроект ко второму чтению нельзя», — заявил он, выступая в пятницу на пленарном заседании Госдумы при рассмотрении данной инициативы.

«Мы должны получить конкретные ответы на вопросы: как будет отражена специфика и особенности отдельных видов спорта, каким образом критерии квалификационных требований и сами квалификационные категории будут соответствовать международным спортивным стандартам, и, наконец, какие учреждения будут отвечать за подготовку тренеров, какие будут программы обучения и подготовки тренеров разных категорий», — заявил он.

По словам Газзаева, «суть законопроекта в том, чтобы Минспорт принял общие для всех федераций и всех видов спорта правила аттестации тренеров и критерии квалификационных требований для присвоения квалификационных категорий». «На основе такого документа региональные спортивные министерства будут определять кто тренер первой квалификационной категории, а кто тренер высшей квалификационной категории. Как себе авторы это представляют?», — задался вопросом депутат. По его мнению, «по такой схеме одни и те же люди будут присваивать квалификацию и тренерам по лыжному спору, и по борьбе, и по футболу, и по плаванию». «То есть не общероссийские спортивные организации, как сейчас, а региональные чиновники», — констатировал он.

Кроме того, Газзаев считает непонятным положение законопроекта о проведении аттестации тренеров на присвоение национальной категории общероссийскими спортивными организациями. «Что такое национальная категория? Как она вписывается в существующие правила международных спортивных федераций, мне не понятно», — указал депутат.

Политик уверен, что нужно работать над проблемой предоставления качественного обучения будущим тренерам. «В свое время в Советском Союзе существовала Высшая школа тренеров, которая базировалась в Центральном институте физкультуры, это было настоящее университетское образование, и все тренеры, которые его получали, фактически уже имели место работы. Плоды мы видим до сих пор — в российском футболе даже сейчас на первых ролях специалисты, которые проходили качественное обучение в те времена, а молодой тренерской школы не видно», — отметил Газзаев.

О законопроекте

Госдума приняла в пятницу в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести квалификационные категории спортивных тренеров и установить порядок их присвоения. Инициативу внесли в мае этого года депутаты «Единой России» и ЛДПР.

Изменения предусматривается внести в федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» и другие законодательные акты РФ. «Предлагается предусмотреть виды квалификационных категорий тренеров и порядок их присвоения, а также расширить полномочия общероссийских спортивных федераций по проведению аттестации тренеров, в частности на присвоение национальной категории в установленном ими порядке», — отмечается в сопроводительных материалах.

Согласно законопроекту, предусматривается установить в РФ категории тренеров высшей, первой и второй квалификационных категорий, а порядок их присвоения тренерам и критерии квалификационных требований утверждаются Минспортом.

По словам одного из авторов законопроекта, депутата Госдумы Дмитрия Свищева, в настоящее время в России отсутствуют единообразные подходы к проведению аттестации тренеров.

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