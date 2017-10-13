Карелин и Исинбаева проведут урок мотивации на Всемирном фестивале молодежи и студентов

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Урок пройдет 17 октября в рамках мотивирующей сессии «От мысли к действию: легенды вдохновляют».

«Герои спорта на личном примере расскажут участникам фестиваля универсальный алгоритм достижения успеха в любой жизненной сфере. Что является первым шагом к успеху, как не ошибиться в наставнике, выдержать удары судьбы, избежать эйфории, реализовать себя в новом большом деле, вот актуальные вопросы для молодежи всего мира. Поэтому дискуссия с легендами спорта будет сильнейшей мотивирующей сессией», — сказал Брюсов.

В сессии также примут участие двукратная олимпийская чемпионка по волейболу кубинка Юмилка Руис, олимпийский чемпион в метании молота Дильшод Назаров из Таджикистана, двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России Алексей Морозов. Также в дискуссии примут участие шестикратный паралимпийский чемпион в лыжных гонках и биатлоне Роман Петушков и член паралимпийской сборной России по плаванию Дмитрий Игнатов.