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15:29 (мск), источник: ТАСС

Карелин и Исинбаева проведут урок мотивации на Всемирном фестивале молодежи и студентов

МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин и двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева проведут урок мотивации на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в России. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора фонда «Росконгресс» Георгий Брюсов.

Источник: Reuters

Урок пройдет 17 октября в рамках мотивирующей сессии «От мысли к действию: легенды вдохновляют».

«Герои спорта на личном примере расскажут участникам фестиваля универсальный алгоритм достижения успеха в любой жизненной сфере. Что является первым шагом к успеху, как не ошибиться в наставнике, выдержать удары судьбы, избежать эйфории, реализовать себя в новом большом деле, вот актуальные вопросы для молодежи всего мира. Поэтому дискуссия с легендами спорта будет сильнейшей мотивирующей сессией», — сказал Брюсов.

В сессии также примут участие двукратная олимпийская чемпионка по волейболу кубинка Юмилка Руис, олимпийский чемпион в метании молота Дильшод Назаров из Таджикистана, двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России Алексей Морозов. Также в дискуссии примут участие шестикратный паралимпийский чемпион в лыжных гонках и биатлоне Роман Петушков и член паралимпийской сборной России по плаванию Дмитрий Игнатов.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тысяч молодых людей — представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран.

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