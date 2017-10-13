Газзаев запросил в РУСАДА данные о работающих в РФ тренерах, нарушивших правила о допинге

Копия запроса парламентария имеется в распоряжении ТАСС.

Газзаев напомнил, что на рассмотрении Госдумы находится разработанный депутатами ЛДПР Игорем Лебедевым и Дмитрием Свищевым проект закона, которым предусматривается дополнительное основание прекращения трудового договора с тренером за нарушение им антидопинговых правил. Политик указывает, что согласно пояснительной записке этой инициативы «в РФ существуют тренеры, признанные решением соответствующей антидопинговой организации нарушившими общероссийские антидопинговые правила и (или) антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями», а «вследствие наличия пробелов в правовом регулировании, законодательство РФ не содержит правовых норм, определяющих порядок отстранения таких тренеров от работы, что влечет, в ряде случаев, повторное нарушение антидопинговых правил».

«В этой связи прошу вас, уважаемый Юрий Александрович, предоставить сведения о случаях, когда в Российской Федерации тренеры, которые были признаны решением антидопинговой организации нарушившими антидопинговые правила, продолжают осуществлять тренерскую деятельность», — обращается Газзаев к главе РУСАДА.

Также парламентарий просит гендиректора РУСАДА выразить в целом мнение возглавляемого им агентства «о достаточности или недостаточности действующего трудового и спортивного законодательства для отстранения и увольнения тренеров, нарушивших антидопинговые правила».

О законопроекте

Госдума приняла в четверг в первом чтении законопроект, который предусматривает отстранение от работы спортивного тренера за нарушение им антидопинговых правил. Документ был внесен в нижнюю палату в апреле депутатами от ЛДПР Игорем Лебедевым и Дмитрием Свищевым.

Законопроект предусматривает три случая, при которых наставник должен на время прекратить свою деятельность. Во- первых, тренер будет отстранен, если соответствующая антидопинговая организация признает факт обладания им «любой запрещенной субстанцией или запрещенным методом» в соревновательном или внесоревновательном периоде.

Поводом для отстранения может стать и «факт распространения или попытки распространения любой запрещенной субстанции или запрещенного метода, факт фальсификации или попытки фальсификации в любой составляющей допинг-контроля». Кроме того, если соответствующая антидопинговая организация установит «факты помощи, поощрения, подстрекательства, вступления в сговор, сокрытия или любого другого вида намеренного соучастия, включая нарушение или попытку нарушения антидопинговых правил», наставник спортсмена также будет отстранен от работы.