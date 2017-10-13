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14:01 (мск), источник: Р-Спорт

Глава USOC призвал МОК к немедленным действиям в связи с утверждениями о допинге в РФ

МОСКВА, 13 окт — Р-Спорт. Исполнительный директор Олимпийского комитета США (USOC) Скотт Блэкмун призвал Международный олимпийский комитет (МОК) к немедленным действиям в связи с утверждениями о допинге в России, сообщает АП.

Источник: РИА "Новости"

В своем выступлении перед членами олимпийского сообщества США Блэкмун заявил, что «то, что не было сделано никаких действий в отношении доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, в котором описана российская допинговая система, испортившая Олимпийские игры-2014 в Сочи, удручает».

«Время для действий — сейчас. Я считаю, что МОК занимается выводами доклада Макларена, и это делается серьезно и добросовестно, и я верю МОК, когда слышу от них, что для нарушителей наступят последствия. Но в какой-то момент отсрочка в правосудии переходит в отказ от него, и мы быстро приближаемся к этой точке», — заявил Блэкмун.

Громкий скандал, связанный с обвинениями российских спортсменов в массовом приеме допинга, разразился после заявлений экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Утверждения бывшего функционера о том, что минимум 15 спортсменов из РФ, выигравших медали на Олимпиаде-2014 в Сочи, были частью «допинговой программы» России, легли в основу статьи, опубликованной газетой New York Times в мае 2016 года.

После этого WADA провело расследование. В течение 2016 года были опубликованы две части доклада Макларена. Утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах в 30 видах спорта. Кроме того, было заявлено о существовании в России государственной системы для манипуляций с допинг-пробами. Российские власти отрицают данные обвинения. Две комиссии МОК занимаются расследованиями.

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