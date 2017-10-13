Глава USOC призвал МОК к немедленным действиям в связи с утверждениями о допинге в РФ

Источник: РИА "Новости"

В своем выступлении перед членами олимпийского сообщества США Блэкмун заявил, что «то, что не было сделано никаких действий в отношении доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, в котором описана российская допинговая система, испортившая Олимпийские игры-2014 в Сочи, удручает».

«Время для действий — сейчас. Я считаю, что МОК занимается выводами доклада Макларена, и это делается серьезно и добросовестно, и я верю МОК, когда слышу от них, что для нарушителей наступят последствия. Но в какой-то момент отсрочка в правосудии переходит в отказ от него, и мы быстро приближаемся к этой точке», — заявил Блэкмун.

Громкий скандал, связанный с обвинениями российских спортсменов в массовом приеме допинга, разразился после заявлений экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Утверждения бывшего функционера о том, что минимум 15 спортсменов из РФ, выигравших медали на Олимпиаде-2014 в Сочи, были частью «допинговой программы» России, легли в основу статьи, опубликованной газетой New York Times в мае 2016 года.