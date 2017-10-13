Глава USOC призвал МОК к немедленным действиям в связи с утверждениями о допинге в РФ
МОСКВА, 13 окт —
МОСКВА, 13 окт —
В своем выступлении перед членами олимпийского сообщества США Блэкмун заявил, что «то, что не было сделано никаких действий в отношении доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, в котором описана российская допинговая система, испортившая Олимпийские игры-2014 в Сочи, удручает».
«Время для действий — сейчас. Я считаю, что МОК занимается выводами доклада Макларена, и это делается серьезно и добросовестно, и я верю МОК, когда слышу от них, что для нарушителей наступят последствия. Но в
Громкий скандал, связанный с обвинениями российских спортсменов в массовом приеме допинга, разразился после заявлений
После этого WADA провело расследование. В течение 2016 года были опубликованы две части доклада Макларена. Утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с