WADA опубликовало антидопинговые правила к зимней Олимпиаде в Пхенчхане

Антидопинговые правила приятны в строгом соответствии со списком запрещенных препаратов WADA, который вступает в силу с 1 января 2018 года. Они будут действовать с момента открытия олимпийской деревни 1 февраля до дня церемонии закрытия Игр 25 февраля.

В правилах, в частности, указано, что все спортсмены, участвующие в Олимпийских играх в Пхенчхане, будут проходить тестирование, подвергаться допинг-контролю в любое время и в любом месте без предварительного уведомления.