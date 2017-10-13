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10:33 (мск), источник: БЕЛТА

WADA опубликовало антидопинговые правила к зимней Олимпиаде в Пхенчхане

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирное антидопинговое агентство (World Anti-Doping Agency, WADA) опубликовало правила к зимним Олимпийским играм, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Пхенчхане (Республика Корея). Об этом сообщается на сайте организации.

Антидопинговые правила приятны в строгом соответствии со списком запрещенных препаратов WADA, который вступает в силу с 1 января 2018 года. Они будут действовать с момента открытия олимпийской деревни 1 февраля до дня церемонии закрытия Игр 25 февраля.

В правилах, в частности, указано, что все спортсмены, участвующие в Олимпийских играх в Пхенчхане, будут проходить тестирование, подвергаться допинг-контролю в любое время и в любом месте без предварительного уведомления.

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