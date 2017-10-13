История, после которой будет тяжело не заплакать.
WADA опубликовало антидопинговые правила к зимней Олимпиаде в Пхенчхане
13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирное антидопинговое агентство (World
13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирное антидопинговое агентство (World
Антидопинговые правила приятны в строгом соответствии со списком запрещенных препаратов WADA, который вступает в силу с 1 января 2018 года. Они будут действовать с момента открытия олимпийской деревни 1 февраля до дня церемонии закрытия Игр 25 февраля.
В правилах, в частности, указано, что все спортсмены, участвующие в Олимпийских играх в Пхенчхане, будут проходить тестирование, подвергаться