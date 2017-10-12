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18:52 (мск), источник: ТАСС

Колобков: Российские спортсмены готовы пройти доптестирование перед ОИ-2018

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Российские федерации по зимним видам спорта готовы заключить соглашения с международными организациями о дополнительном допинг-тестировании российсских атлетов перед Олимпийскими играми 2018 года в Пхенчхане. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

Отвечая на вопрос, достаточно ли допинг-тестов запланировано у спортсменов перед зимними Олимпийскими играми 2018 года, Колобков ответил: «все спортсмены [кандидаты в сборную России на ОИ-2018] входят в пул тестирования».

«Они тестируются сейчас и будут проходить тесты на международных соревнованиях, этот процесс прозрачен для всех. У нас достаточно средств выделено на тестирование национального пула, порядка 6 тысяч проб будет сделано. Наши спортивные федерации готовы заключать соглашения о дополнительном тестировании, наши спортсмены готовы к этому», — пояснил Колобков.

27 июня Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разрешило Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) возобновить самостоятельное допинг-тестирование и осуществлять его планирование. В конце сентября WADA провело полный аудит РУСАДА и в ноябре на заседании совета учредителей будет заслушан отчет аудиторов перед принятием решения о полном восстановлении РУСАДА в правах.

Требований к российским спортсменам по количеству необходимых допинг-проб нет. Однако российские паралимпийцы из-за временного приостановления членства Паралимпийского комитета России должны сдать минимум два допинг-теста для допуска к квалификационным соревнованиям. В случае соответствия всем нормам и выполнения нормативов паралимпийцы смогут выступить на Играх в Пхенчхане в качестве нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

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