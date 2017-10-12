Колобков: Российские спортсмены готовы пройти доптестирование перед ОИ-2018
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Российские федерации по зимним видам спорта готовы заключить соглашения с международными организациями о дополнительном
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Российские федерации по зимним видам спорта готовы заключить соглашения с международными организациями о дополнительном
Отвечая на вопрос, достаточно ли
«Они тестируются сейчас и будут проходить тесты на международных соревнованиях, этот процесс прозрачен для всех. У нас достаточно средств выделено на тестирование национального пула, порядка 6 тысяч проб будет сделано. Наши спортивные федерации готовы заключать соглашения о дополнительном тестировании, наши спортсмены готовы к этому», — пояснил Колобков.
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Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.