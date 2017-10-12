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18:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В стране заведено первое уголовное дело за допинг

В четверг в здании Олимпийского комитета России прошло расширенное заседание Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталия Смирнова с участием первых лиц российского спорта — президента ОКР Александра Жукова и министра спорта Павла Колобкова​.

Источник: Спорт-Экспресс

Наталья МАРЬЯНЧИК
из Москвы

Расширенное заседание Комиссии в этот раз по степени представительности дало бы фору почти любому совещанию на высшем уровне. Присутствовали абсолютно все ключевые фигуры: министр спорта, президент ОКР, главы ассоциаций летних и зимних олимпийских видов спорта — соответственно, Владимир Лисин и Владимир Кожин, плюс помощник президента России Игорь Левитин. Плюс к этому, приглашены были и президенты всех федераций. Хотя прийти смогли далеко не все — сезон в зимних видах спорта уже на подходе. Каждому из тех, кто добрался до совещания, на входе достался увесистый портфель. В числе прочего, там содержалась памятка на английском языке про антидопинговую политику России, которая была подготовлена усилиями Комиссии.

— Общаетесь с иностранными коллегами, отправляете команду на международные соревнования — возьмите с собой экземпляры, — призвал Смирнов. — Нам нужно ликвидировать недостаток информации, который сейчас существует на мировом уровне.

ЖУКОВ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ СО ШМИДОМ

Сам Смирнов в своей речи сообщил сенсационную новость. Статья об уголовном преследовании за распространение и склонение к употреблению допинга в России существует уже давно, но до сих пор ни один человек по ней привлечен не был. И вот — «первая ласточка».

— Первое уголовное дело по этой статье против одного из тренеров уже заведено, — сообщил Смирнов. — Поэтому обращаюсь к коллегам из федераций. Будьте внимательны, закон работает!

Коллеги из федераций понимающе кивнули.

Больше всего присутствующих интересовала информация о возможном допуске России на Олимпийские игры в Пхенчхан. Новостей тут особо нет, две комиссии Международного олимпийского комитета еще работают в обстановке практически полной секретности. Но президент Олимпийского комитета России Александр Жуков впервые сообщил, что на прошлой неделе в Лозанне провел встречу с Самуэлем Шмидом — руководителем комиссии, занимающейся расследованием системы допингового сговора.

— Я довел до сведения комиссии все, что было сделано в России в плане борьбы с допингом, — сказал Жуков. — Мне задавали вопросы, я на них отвечал. Также мы обсудили момент, связанный с тем, что к российским спортсменам сейчас приковано особое внимание, и необходимо, чтобы у каждого из кандидатов в сборную было достаточное количество допинг-проб. Нельзя допустить, чтобы повторилась ситуация, которая была перед Играми в Рио. Каждая федерация должна сама определить пул и количество тестов, которые должны быть взяты у ее спортсменов. Если вдруг по состоянию на 1 декабря окажется, что у кого-то из кандидатов не хватает тестов, мы поможем протестировать дополнительно, чтобы ни у кого в мире не возникало сомнений в чистоте нашей команды.

Правда, с тестированием дела обстоят не так просто. Ведь огромное количество внесоревновательных тестов требует дополнительных усилий не только от федераций, но и от самих спортсменов. Именно они отчитываются о каждом дне своей жизни, предоставляя во Всемирное антидопинговое агентство информацию о местонахождении. За каждую ошибку спортсмен получает красный флажок, за три таких флажка следует дисквалификация. В английской прессе на днях появилась забавная идея о том, чтобы «чипировать» спортсменов. Тогда им хотя бы не придется заполнять кучу анкет — все данные о том, кто и когда находится, будут появляться в системе автоматически.

— К сожалению, наши спортсмены по-прежнему получают флажки за неверную информацию о местонахождении или за непредоставление информации, — сказала начальник отдела антидопинга Минспорта Вероника Логинова. — Получается, что с одной стороны, мы боремся за увеличение объема тестирования, а с другой, не всегда с ним справляемся.

ЛУКИН И СИТУАЦИЯ ПОКЕРА

О делах российских паралимпийцев уже давно сложно говорить без грусти. Недавно Международный паралимпийский комитет (МПК) пошел на небольшую уступку, разрешив нашим спортсменам участвовать в квалификационных соревнованиях к Пхенчхану под нейтральным флагом.

— На данный момент, требованиям Международного паралимпийского комитета к выступлениям в нейтральным статусе соответствует 41 наш спортсмен, — сообщил глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин. — Эти люди будут выступать на международных соревнованиях, уже начиная с ноября.

Впрочем, решение МПК пока только промежуточное. С равной степенью вероятности, к моменту старта Паралимпиады в Пхенчхане оно может превратиться как в тотальный бан, как было в Рио-2016, так и в полный допуск. Наши паралимпийцы по-прежнему занимаются выполнением определенных критериев, целый ряд из которых либо невыполним, либо никак от ПКР не зависит.

— Основная проблема состоит в том, что проблемные пункты «дорожной карты» выходят далеко за рамки зоны ответственности нашего комитета, — заявил Лукин. — Возникает ситуация покера: мы свои условия выполняем, но требуются иные, выходящие за наши рамки. Со своей стороны, мы готовы сделать, что угодно, но в рамках общей позиции ОКР. Возможный пересмотр решения МПК может быть в ноябре, после заседания совета учредителей ВАДА.

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