Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Пак Чжи Сун станет первым факелоносцем ОИ-2018

Как отмечается в сообщении, 36-летний Пак Чжи Сун первым пробежит с олимпийским факелом после церемонии зажжения огня, которая состоится 24 октября в греческой Олимпии. В августе бывший игрок голландского ПСВ стал почетным послом Олимпиады и Паралимпиады 2018 года.

Сама эстафета по территории Южной Кореи начнется 1 ноября, за сто дней до открытия Игр в Пхенчхане, которое состоится 9 февраля. Эстафета олимпийского огня пройдет через 17 городов и провинций, в ней примут участие 7,5 тысячи факелоносцев. Общая протяженность маршрута составит 2018 километров.

Пак Чжи Сун, защищавший цвета ПСВ, «МЮ», лондонского «Куинз Парк Рейнджерс», в составе манкунианцев стал четырехркатным чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Игрок провел 100 матчей за национальную команду.