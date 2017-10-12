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17:14 (мск), источник: ТАСС

Смирнов: НОАК справилась с задачей создания инновационной антидопинговой системы в России

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Независимая общественная антидопинговая комиссия (НОАК) справилась с задачей создания инновационной антидопинговой системы в России. Такое мнение на заседании комиссии высказал ее глава Виталий Смирнов.

Источник: РИА "Новости"

«Прошло чуть больше года с момента создания нашей комиссии, остается три месяца до старта Игр-2018, мы выходим на финишную прямую в реализации реформ, — сказал он. — Год назад перед нами была поставлена задача создать одну из самых инновационных систем борьбы с допингом. Основой должен был стать национальный план, после его подготовки правительство во взаимодействии с комиссией разработало комплекс мер [по его реализации]».

«При работе над созданием национального плана было важно не только восстановить доверие международного сообщества, но и сделать систему борьбы с [допингом] по- настоящему инновационной не только для России, но и для мира. Нам кажется, что мы справились с этой задачей», — подчеркнул Смирнов.

Летом 2016 года по распоряжению президента России Владимира Путина была создана НОАК, которую возглавил Смирнов. За год комиссией был подготовлен первый в истории национальный план по борьбе с допингом. Кроме того, как отмечал Смирнов, удалось обеспечить полную операционную и формальную независимость Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Московской антидопинговой лаборатории. Министерство спорта вышло из состава учредителей РУСАДА, а лаборатория была передана под управление МГУ им. Ломоносова в соответствии с практикой, принятой в ведущих странах мира.

Впервые в России был принят закон, предусматривающий уголовную ответственность за распространение и склонение к применению допинга. В июле правительство РФ утвердило комплекс мер по реализации национального плана по борьбе с допингом в спорте. Документ содержит 36 пунктов, координация и контроль за реализацией комплекса мер возложены на Министерство спорта РФ.

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