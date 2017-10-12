Смирнов: НОАК справилась с задачей создания инновационной антидопинговой системы в России

Источник: РИА "Новости"

«Прошло чуть больше года с момента создания нашей комиссии, остается три месяца до старта Игр-2018, мы выходим на финишную прямую в реализации реформ, — сказал он. — Год назад перед нами была поставлена задача создать одну из самых инновационных систем борьбы с допингом. Основой должен был стать национальный план, после его подготовки правительство во взаимодействии с комиссией разработало комплекс мер [по его реализации]».

«При работе над созданием национального плана было важно не только восстановить доверие международного сообщества, но и сделать систему борьбы с [допингом] по- настоящему инновационной не только для России, но и для мира. Нам кажется, что мы справились с этой задачей», — подчеркнул Смирнов.

Летом 2016 года по распоряжению президента России Владимира Путина была создана НОАК, которую возглавил Смирнов. За год комиссией был подготовлен первый в истории национальный план по борьбе с допингом. Кроме того, как отмечал Смирнов, удалось обеспечить полную операционную и формальную независимость Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Московской антидопинговой лаборатории. Министерство спорта вышло из состава учредителей РУСАДА, а лаборатория была передана под управление МГУ им. Ломоносова в соответствии с практикой, принятой в ведущих странах мира.