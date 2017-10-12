Жуков: Ответ на вопрос, едет ли сборная России на ОИ-2018, ожидается в ноябре

Источник: РИА "Новости"

Международный олимпийский комитет (МОК) провел перепроверку всех 254 проб мочи, взятых у российских спортсменов во время зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи.

«Мы ждем результатов работы комиссий МОК. Когда это будет, точного ответа нет. Обещали, что в ноябре точно», — сказал Жуков журналистам, отвечая на вопрос, когда будет точная информация о том, едет сборная России на ОИ-2018.

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) соберется 16 ноября на заседании, на котором будет принято решение о восстановлении в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) или об отложении вопроса.