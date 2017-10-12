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16:55 (мск), источник: Р-Спорт

Жуков: Ответ на вопрос, едет ли сборная России на ОИ-2018, ожидается в ноябре

МОСКВА, 12 окт — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Примет ли сборная России участие в зимних Олимпийских играх 2018 года, станет известно в ноябре, именно в этом месяце ожидается точная информация по этому вопросу, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Источник: РИА "Новости"

Международный олимпийский комитет (МОК) провел перепроверку всех 254 проб мочи, взятых у российских спортсменов во время зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи.

«Мы ждем результатов работы комиссий МОК. Когда это будет, точного ответа нет. Обещали, что в ноябре точно», — сказал Жуков журналистам, отвечая на вопрос, когда будет точная информация о том, едет сборная России на ОИ-2018.

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) соберется 16 ноября на заседании, на котором будет принято решение о восстановлении в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) или об отложении вопроса.

«После аудита WADA опубликовало то, что они еще ожидают. Идет постоянная работа. Большая часть дорожной карты выполнена. А так — трудно говорить (восстановят или нет)», — добавил Жуков.

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