Жуков: Ответ на вопрос, едет ли сборная России на ОИ-2018, ожидается в ноябре
МОСКВА, 12 окт —
МОСКВА, 12 окт —
Международный олимпийский комитет (МОК) провел перепроверку всех 254 проб мочи, взятых у российских спортсменов во время зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи.
«Мы ждем результатов работы комиссий МОК. Когда это будет, точного ответа нет. Обещали, что в ноябре точно», — сказал Жуков журналистам, отвечая на вопрос, когда будет точная информация о том, едет сборная России на ОИ-2018.
Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) соберется 16 ноября на заседании, на котором будет принято решение о восстановлении в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) или об отложении вопроса.
«После аудита WADA опубликовало то, что они еще ожидают. Идет постоянная работа. Большая часть дорожной карты выполнена. А так — трудно говорить (восстановят или нет)», — добавил Жуков.