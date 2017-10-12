Госдума поддержала отстранение тренеров от работы за нарушение антидопинговых правил

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Законопроект предусматривает три случая, при которых наставник должен на время прекратить свою деятельность. Во-первых, тренер будет отстранен, если соответствующая антидопинговая организация признает факт обладания им «любой запрещенной субстанцией или запрещенным методом» в соревновательном или внесоревновательном периоде.

Поводом для отстранения может стать и «факт распространения или попытки распространения любой запрещенной субстанции или запрещенного метода, факт фальсификации или попытки фальсификации в любой составляющей допинг-контроля». Кроме того, если соответствующая антидопинговая организация установит «факты помощи, поощрения, подстрекательства, вступления в сговор, сокрытия или любого другого вида намеренного соучастия, включая нарушение или попытку нарушения антидопинговых правил», наставник спортсмена также будет отстранен от работы.

Согласно предлагаемым изменениям, Минспорт наделяется полномочиями по определению случаев и установлению порядка отстранения тренера от должности. «При этом на время отстранения тренера от работы в течение срока действия трудового договора за тренером сохраняются место работы (должность) и средний заработок», — указывают авторы инициативы.

Ранее первый вице-спикер Госдумы, председатель Олимпийского комитета России Александр Жуков сообщил журналистам, что «Единая Россия», безусловно, поддерживает данный законопроект, внесенный фракцией ЛДПР.

Обсуждение вопроса

При обсуждении вопроса на пленарном заседании депутат от «Единой России» Александр Сидякин поинтересовался, будет ли распространяться действие законопроекта на врачей и массажистов, которые также имеют возможность склонить спортсменов к применению допинга. Один из разработчиков инициативы, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев ответил, что в документе речь идет только о тренерах, по остальным категориям граждан будет принято отдельное решение. «По ним будет принято отдельное решение. Сейчас проводим консультации с профильными ведомствами», — подчеркнул он.