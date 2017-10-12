ОКР запустит олимпийский телеканал в декабре 2017 года

Источник: РИА "Новости"

«В декабре мы запускаем наше интернет-телевидение, олимпийский канал, как мы его называем, и мы хотим, чтобы ваши сюжеты [олимпийских советов регионов РФ] на нем были, если вы сможете это сделать, мы будем этому очень рады», — сказал Сенглеев, обращаясь к руководителям региональных олимпийских советов. Он добавил, что телеканал будет называться «Команда России».

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Говоря о других планах на текущий год, Сенглеев, в частности, сообщил, что вдвое будет увеличено количество слушателей, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по образовательным программам ОКР. Если в прошлом году это число составило более 600 человек, то к концу 2017 года обучение пройдет 1,4 тыс. слушателей.