Фестиваль боевых искусств «Мирный Кавказ» выявит сильнейших в 10 видах спорта

«Фестиваль с участием команд Северо-Кавказского федерального округа, который пройдет во дворце спорта “Манеж”, выявит сильнейших спортсменов в 10 видах спорта. Будут представлены киокусинкай, тайский бокс, джиу-джитсу, рукопашный бой, самбо, кикбоксинг, тхэквондо (ITF), сито- рю, армейский рукопашный бой, а также танцевальный спорт», — сказали в пресс-службе.

В рамках торжественного открытия фестиваля, организатором которого выступает Российский союз боевых искусств, состоятся показательные выступления спортсменов и национальных творческих коллективов, добавил собеседник агентства.