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13:49 (мск), источник: ТАСС

Фестиваль боевых искусств «Мирный Кавказ» выявит сильнейших в 10 видах спорта

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 октября. /ТАСС/. Стартующий в пятницу двухдневный открытый всероссийский культурно-спортивный фестиваль «Мирный Кавказ» объединит команды спортсменов Северо-Кавказского федерального округа и выявит сильнейших в 10 видах спорта, сообщили в четверг в пресс-службе минспорта РСО-Алания.

«Фестиваль с участием команд Северо-Кавказского федерального округа, который пройдет во дворце спорта “Манеж”, выявит сильнейших спортсменов в 10 видах спорта. Будут представлены киокусинкай, тайский бокс, джиу-джитсу, рукопашный бой, самбо, кикбоксинг, тхэквондо (ITF), сито- рю, армейский рукопашный бой, а также танцевальный спорт», — сказали в пресс-службе.

В рамках торжественного открытия фестиваля, организатором которого выступает Российский союз боевых искусств, состоятся показательные выступления спортсменов и национальных творческих коллективов, добавил собеседник агентства.

Всероссийский фестиваль боевых искусств «Мирный Кавказ» проводится с 2007 года. Его главная цель — укрепление и развитие отношений между народами России и ближнего зарубежья.

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