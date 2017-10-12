Фестиваль боевых искусств «Мирный Кавказ» выявит сильнейших в 10 видах спорта
ВЛАДИКАВКАЗ, 12 октября. /ТАСС/. Стартующий в пятницу двухдневный открытый всероссийский
ВЛАДИКАВКАЗ, 12 октября. /ТАСС/. Стартующий в пятницу двухдневный открытый всероссийский
«Фестиваль с участием команд
В рамках торжественного открытия фестиваля, организатором которого выступает Российский союз боевых искусств, состоятся показательные выступления спортсменов и национальных творческих коллективов, добавил собеседник агентства.
Всероссийский фестиваль боевых искусств «Мирный Кавказ» проводится с 2007 года. Его главная цель — укрепление и развитие отношений между народами России и ближнего зарубежья.