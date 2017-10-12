ОКР разработает для регионов единую модель проведения Олимпийского дня

«Мы хотим сделать в десяти субъектах некие модельные варианты, выберем [регионы], и понятно, что в 2018 году кто-то получит стандартное финансирование небольшое, а кто-то получит [больше], таким образом мы будем двигаться и сделаем модельный Олимпийский день, сможем иметь настоящий маркетинговый продукт. Такими темпами мы должны за четыре года пройти 40 субъектов», — сказал Сенглеев.

Поясняя журналистам необходимость создания единых для субъектов страны правил проведения Олимпийского дня, он напомнил, что ОКР — это общественная организация, существующая не за счет государства, а на деньги спонсоров и партнеров, которые хотят понимать формат проводимых массовых мероприятий, которые они финансируют.

«Всероссийский олимпийский день для нас очень важен, мы должны его сделать более универсальным. Понятно, что те, кто выделяет деньги на социально значимые мероприятия, хотят видеть мероприятия определенного уровня — их интересует массовость, электронная регистрация, формат проведения, формат размещения баннеров, но каждый субъект проводит Олимпийский день по-своему», — отметил гендиректор ОКР.