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13:47 (мск), источник: ТАСС

ОКР разработает для регионов единую модель проведения Олимпийского дня

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) планирует разработать единую модель проведения Всероссийского олимпийского дня, для чего на 2018 год будет выбрано 10 регионов, где она будет отработана. Об этом в четверг в Севастополе сказал гендиректор ОКР Владимир Сенглеев в ходе Всероссийского совещания руководителей региональных олимпийских советов.

«Мы хотим сделать в десяти субъектах некие модельные варианты, выберем [регионы], и понятно, что в 2018 году кто-то получит стандартное финансирование небольшое, а кто-то получит [больше], таким образом мы будем двигаться и сделаем модельный Олимпийский день, сможем иметь настоящий маркетинговый продукт. Такими темпами мы должны за четыре года пройти 40 субъектов», — сказал Сенглеев.

Поясняя журналистам необходимость создания единых для субъектов страны правил проведения Олимпийского дня, он напомнил, что ОКР — это общественная организация, существующая не за счет государства, а на деньги спонсоров и партнеров, которые хотят понимать формат проводимых массовых мероприятий, которые они финансируют.

«Всероссийский олимпийский день для нас очень важен, мы должны его сделать более универсальным. Понятно, что те, кто выделяет деньги на социально значимые мероприятия, хотят видеть мероприятия определенного уровня — их интересует массовость, электронная регистрация, формат проведения, формат размещения баннеров, но каждый субъект проводит Олимпийский день по-своему», — отметил гендиректор ОКР.

Всероссийский олимпийский день — массовое спортивное мероприятие, которое проводит ОКР. В этом году он прошел 24 июня в 28-й раз во всех регионах России и был посвящен зимним Олимпийским играм 2018 года, которые пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля. По словам Сенглеева, общее количество участников Олимпийского дня в 2017 году составило 1,5 млн человек.

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