Мутко: Молодежи в России уделяется повышенное внимание как будущему страны и мира
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. В России уделяется особое внимание молодежи как будущему страны и мира. Об этом заявил
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. В России уделяется особое внимание молодежи как будущему страны и мира. Об этом заявил
«Молодежь — будущее страны и мира, и в Российской Федерации ей уделяется повышенное внимание, в том числе и президентом России, который участвует в различных форумах и площадках, — сказал Мутко. — Также развитию молодежной политики уделяет большое внимание парламент страны, это находится в сфере правительства РФ. Мы имеем основу, стратегию развития молодежной политики в России, налажен постоянный диалог с молодежью, особенно его активной частью. Молодым гражданам России оказывается большая поддержка в развитии потенциала, создаются социальные лифты».
«Мы изменили законодательство: сегодня в 18 лет каждый может быть не только избирателем, но и может избираться в руководящие органы. Создаются различные платформы, конкурсы для молодежи. Например, самому молодому губернатору — Калининградской области — 30 лет. Большая поддержка оказывается волонтерству, студенческим объединениям, поисковым отрядам, молодым семьям», — добавил Мутко.
По словам
В мероприятии в Москве принимают участие представители более 70
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоится с 14 по 22 октября в Сочи. В нем примут участие 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.