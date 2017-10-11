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15:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Всемирная ассоциация олимпийцев предложила чипировать спортсменов, чтобы отслеживать применение допинга

Президент Всемирной ассоциации олимпийцев (WOA) Майк Миллер предложил чипировать спортсменов, чтобы отслеживать применение ими запрещенных препаратов.

Он подчеркнул, что люди не должны становиться спортсменами, если не готовы следовать определенным правилам.

— Некоторые говорят, что с людьми такого делать нельзя. Но ведь мы, нация любителей собак, готовы чипировать своих любимцев, что им совсем не вредит. Так почему бы нам не чипировать себя? — приводит The Guardian слова Миллера. — Для того, чтобы побороть допинг, нам необходимо будет чипировать спортсменов, когда будут разработаны соответствующие технологии.

Нарушение личного пространства? Спорт — это общественный клуб, поэтому люди не должны в него вступать, если не готовы следовать его правилам.

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