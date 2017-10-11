Всемирная ассоциация олимпийцев предложила чипировать спортсменов, чтобы отслеживать применение допинга

— Некоторые говорят, что с людьми такого делать нельзя. Но ведь мы, нация любителей собак, готовы чипировать своих любимцев, что им совсем не вредит. Так почему бы нам не чипировать себя? — приводит The Guardian слова Миллера. — Для того, чтобы побороть допинг, нам необходимо будет чипировать спортсменов, когда будут разработаны соответствующие технологии.