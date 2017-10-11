Всемирная ассоциация олимпийцев предложила вживлять спортсменам чипы для борьбы с допингом

Функционер утверждает, что для успешной борьбы с допингом в спорте необходимы радикальные методы, в том числе имплантация чипов. «Некоторые говорят, что мы не должны так поступать с людьми. Но мы любим собак и тем не менее вживляем чипы животным и, кажется, это не вредит им. Так почему же мы не относимся к себе подобным образом?» — заявил Миллер.

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Исполнительный директор антидопингового агентства Великобритании (UKAD) Николь Сэпстид высказала опасение относительно того, что переход на микрочипы будет представлять собой вторжение в частную жизнь спортсменов. «Мы приветствуем проверенные разработки в области новых технологий, которые могут помочь в борьбе с допингом. Но уверены ли мы, что вживление чипов — это именно тот метод, который не может быть обманут или который точно определит все запрещенные вещества в организме атлета? Нужен баланс между правом на неприкосновенность частной жизни и доказательством того, что вы чисты», — заявила она.

«Чтобы победить допинг, нам нужно обмануть спортсменов в сфере новых технологий. Микрочип — это технология, которой невозможно манипулировать, потому что спортсмен, которому под кожу вживлен чип, не контролирует устройство. Некоторые люди говорят, что это вторжение в частную жизнь. Хорошо, но спорт — это клуб, люди могут не вступать в клуб, если этого не хотят, если они не могут придерживаться правил», — добавил Миллер.

ВАО — международная организация, которая объединяет олимпийцев со всего мира. На данный момент ВАО поддерживает более 100 тыс. олимпийцев, объединенных в 48 национальных ассоциаций.