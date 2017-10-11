Колобков: Минспорт предоставляет МОК всю информацию по допинг-пробам с ОИ-2014

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В понедельник МОК сообщил, что повторно проанализировал 254 пробы мочи у российских спортсменов, взятые во время Олимпиады в Сочи.

«Другой информации, кроме той, что была сейчас озвучена официально, не поступало. Пока не могу ничего сказать, но надеюсь, что все будет отрицательным, это проходит в рамках работы двух комиссий МОК. Они завершают свою работу, и на сессии МОК объявили, что это произойдет в конце ноября- начале декабря, и до этого момента другой информации не будет, — сказал Колобков. — Со своей стороны мы делаем все необходимое и предоставляем им необходимую информацию».

«Я с ними встречался, Александр Дмитриевич Жуков (президент Олимпийского комитета России — прим. ТАСС) тоже. С этими двумя комиссиями ведется постоянная работа. Уверен в уровне их профессионализма», — добавил он.

Расследование МОК не влияет на подготовку сборной России к ОИ-2018

По словам Колобкова, расследование МОК не оказывает влияния на подготовку российских спортсменов к Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане.

«Зимний сезон уже начался, я встретился со всеми президентами [спортивных] федераций и главными тренерами, — сказал Колобков. — Подготовительный этап по сути уже завершен, уже начинаются отборочные соревнования и у паралимпийцев. Мы не обсуждаем эту ситуацию и спокойно готовимся к Олимпиаде».

МОК сообщил о перепроверке всех проб российских спортсменов с Игр в Сочи 9 декабря 2016 года после публикации доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Тогда МОК обосновал свое решение тем, что Макларен не имел полномочий на повторный анализ образцов. Все 63 образца крови, взятые у российских спортсменов на Играх-2014, были повторно проанализированы МОК в сотрудничестве с профессором Маклареном еще в 2016 году, все они дали отрицательный результат.