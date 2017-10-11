Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Предполагаемый сын Спартака Мишулина обнародовал ДНК-тест - СМИ
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
«Прокол»: СМИ о сообщении про смерть Хворостовского
Крым ответил на данные о заселении полуострова народами Сибири
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Известен посев команд при жеребьевке стыков в отборе ЧМ в Европе
Уругвай и Колумбия отобрались на ЧМ-2018, чилийцы не пробились
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
35-летний принц Сербии женился на простолюдинке (фото)
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Секс сокращает жизнь
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
11Пустой «Камп Ноу», разгромные победы МЮ и ПСЖ и другие события выходных
10Сборная России обыграла Южную Корею в Москве
13:06 (мск), источник: ТАСС

Колобков: Минспорт предоставляет МОК всю информацию по допинг-пробам с ОИ-2014

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ предоставляет Международному олимпийскому комитету (МОК) все необходимую информацию по расследованию, связанному с допинг-пробами российских спортсменов на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

Источник: Reuters

В понедельник МОК сообщил, что повторно проанализировал 254 пробы мочи у российских спортсменов, взятые во время Олимпиады в Сочи.

«Другой информации, кроме той, что была сейчас озвучена официально, не поступало. Пока не могу ничего сказать, но надеюсь, что все будет отрицательным, это проходит в рамках работы двух комиссий МОК. Они завершают свою работу, и на сессии МОК объявили, что это произойдет в конце ноября- начале декабря, и до этого момента другой информации не будет, — сказал Колобков. — Со своей стороны мы делаем все необходимое и предоставляем им необходимую информацию».

«Я с ними встречался, Александр Дмитриевич Жуков (президент Олимпийского комитета России — прим. ТАСС) тоже. С этими двумя комиссиями ведется постоянная работа. Уверен в уровне их профессионализма», — добавил он.

Расследование МОК не влияет на подготовку сборной России к ОИ-2018

По словам Колобкова, расследование МОК не оказывает влияния на подготовку российских спортсменов к Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане.

«Зимний сезон уже начался, я встретился со всеми президентами [спортивных] федераций и главными тренерами, — сказал Колобков. — Подготовительный этап по сути уже завершен, уже начинаются отборочные соревнования и у паралимпийцев. Мы не обсуждаем эту ситуацию и спокойно готовимся к Олимпиаде».

МОК сообщил о перепроверке всех проб российских спортсменов с Игр в Сочи 9 декабря 2016 года после публикации доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Тогда МОК обосновал свое решение тем, что Макларен не имел полномочий на повторный анализ образцов. Все 63 образца крови, взятые у российских спортсменов на Играх-2014, были повторно проанализированы МОК в сотрудничестве с профессором Маклареном еще в 2016 году, все они дали отрицательный результат.

В настоящее время две комиссии МОК ведут собственное расследование данных, содержащихся в докладе Макларена. Одна, которой руководит швейцарец Денис Освальд, занимается исследованием допинг-проб с Олимпиады в Сочи, вторая, которую возглавляет швейцарец Самуэль Шмид, изучает причастность российских чиновников к возможному сокрытию допинговых нарушений спортсменами. По результатам работы комиссий будет решаться вопрос о допуске сборной России к зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, которая пройдет 9—25 февраля 2018 года.

 Месси едет на ЧМ-2018, сборная США осталась за бортом турнира
Колобков: Минспорт предоставляет МОК всю информацию по допинг-пробам с ОИ-2014
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ
Куда же без Месси: аргентинцы все же приедут в Россию на ЧМ-2018
Известен посев команд при жеребьевке стыков в отборе ЧМ в Европе
Уругвай и Колумбия отобрались на ЧМ-2018, чилийцы не пробились
Шарапова выиграла стартовый матч на турнире в Тяньцзине
Шайба Анисимова помогла «Чикаго» победить «Монреаль» в НХЛ
Полузащитник «Тоттенхэма» попал в сферу интересов «Барселоны»
Новости
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
Регистрацию прав на недвижимость упростили
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь