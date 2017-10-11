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11:51 (мск), источник: БЕЛТА

В Минспорта презентовали парадно-гражданскую форму к Олимпийским играм в Пхенчхане

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На совещании в Министерстве спорта и туризма были продемонстрированы образцы моделей парадно-гражданской формы для белорусских спортивных делегаций, участвующих в ХХIII зимних Олимпийских играх и ХII зимних Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане (Республика Корея). Такая информация размещена на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Образцы предлагаемой формы представили дизайнер Юлия Латушкина, а также специалисты «Беллегпрома». Каждый отстаивал свою модель, подчеркивая, что одежда комфортна, оригинальна, смотрится стильно, с использованием современных материалов и технологий, а также национальных мотивов в виде вышивок и орнаментов. После дискуссии было отмечено, что исполнители в кратчайшие сроки с поставленной задачей справились успешно. Предполагается, что в ближайшее время образцы одежды для белорусских спортивных делегаций будут представлены главе государства, Президенту Национального олимпийского комитета Александру Лукашенко.

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При изготовлении парадно-гражданской формы одежды заказчиком выступает Минспорта, а спортивной — НОК, который уже не первый год сотрудничает с литовской фирмой Audimas.

В совещании приняли участие первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, министр спорта и туризма Александр Шамко, его первый заместитель Вячеслав Дурнов и заместитель Александр Барауля, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Андрей Асташевич, а также руководители республиканских центров олимпийской подготовки и федераций по зимним видам спорта, представители концерна «Беллегпром», ЧУП «Дизайн-студия Юлии Латушкиной», главного хозяйственного управления Управделами Президента.

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