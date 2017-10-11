В Минспорта презентовали парадно-гражданскую форму к Олимпийским играм в Пхенчхане

Образцы предлагаемой формы представили дизайнер Юлия Латушкина, а также специалисты «Беллегпрома». Каждый отстаивал свою модель, подчеркивая, что одежда комфортна, оригинальна, смотрится стильно, с использованием современных материалов и технологий, а также национальных мотивов в виде вышивок и орнаментов. После дискуссии было отмечено, что исполнители в кратчайшие сроки с поставленной задачей справились успешно. Предполагается, что в ближайшее время образцы одежды для белорусских спортивных делегаций будут представлены главе государства, Президенту Национального олимпийского комитета Александру Лукашенко.