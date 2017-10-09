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10:29 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На поездку в олимпийский Пхенчхан претендуют 11 свердловских спортсменов

Почти половина — биатлонисты и хоккеисты.

В расширенный список олимпийской сборной России попали 11 представителей Свердловской области, сообщает «Уралинформбюро».

От Среднего Урала попасть в национальную сборную на Игры-2018 могут конькобежка Юлия Скокова, выступающий в лыжном двоеборье Самир Мастиев, лыжницы Анна Медведева и Вера Миляева, сноубордист Антон Мамаев и выступающая в шорт-треке Евгения Захарова.

Претендентами на попадание в олимпийскую хоккейную сборную являются Анатолий Голышев и Никита Трямкин.

В расширенный список команды по биатлону попали Екатерина Глазырина, Светлана Миронова и олимпийский чемпион Антон Шипулин.

Зимние Олимпийские игры 2018 года будут проходить с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане. На них будет разыграно 98 комплектов медалей в 7 видах спорта.

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