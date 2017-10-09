На поездку в олимпийский Пхенчхан претендуют 11 свердловских спортсменов
Почти половина — биатлонисты и хоккеисты.
Почти половина — биатлонисты и хоккеисты.
В расширенный список олимпийской сборной России попали 11 представителей Свердловской области, сообщает «Уралинформбюро».
От Среднего Урала попасть в национальную сборную на Игры-2018 могут конькобежка Юлия Скокова, выступающий в лыжном двоеборье Самир Мастиев, лыжницы Анна Медведева и Вера Миляева, сноубордист Антон Мамаев и выступающая в
Претендентами на попадание в олимпийскую хоккейную сборную являются Анатолий Голышев и Никита Трямкин.
В расширенный список команды по биатлону попали Екатерина Глазырина, Светлана Миронова и олимпийский чемпион Антон Шипулин.
Зимние Олимпийские игры 2018 года будут проходить с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане. На них будет разыграно 98 комплектов медалей в 7 видах спорта.