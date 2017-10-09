В состав Олимпиской сборной России могут войти 22 спортсмена из Пермского края

В расширенный список попали представители Пермского края по семи видам спорта. Это Валерия Васнецова (биатлон), Михаил Козлов (конькобежный спорт), Мария Истомина, Ирина Юргайтис, Рауль Шакирзянов (лыжные гонки), Евгений Климов, Анастасия Баранникова, Ксения Каблукова (прыжки с трамплина), Станислав Мальцев, Олег Фасхутдинов, Владислав Южаков, Татьяна Иванова, Екатерина Катникова (санный спорт), Евгений Мухутдинов (сноуборд), Андрей Махнев, Евгений Можаев, Александр Смышляев, Елизавета Безгодова, Анастасия Первушина, Регина Рахимова, Анастасия Сафиулина, Софья Смирнова (фристайл).



На зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи выступали Евгений Климов и Сергей Можаев (прыжки с трамплина), Александр Смышляев и Регина Рахимова (фристайл), Татьяна Иванова, Александр Перетягин, Владимир Махнутин и Владислав Южаков (санный спорт).