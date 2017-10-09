Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Раскрыт секрет внешней привлекательности
В России начались пикеты и митинги сторонников Навального
Ученые РФ получили неизвестные ранее сведения о предках Путина
"Это ужасная трагедия": глава "Газпрома" о смерти Сарсании
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Винтовка "Сумрак": СМИ рассказали о новом рекоде снайперов России
Сеть возмущена откровенными кадрами Штурм - СМИ
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
Беременная Ковальчук восхитила фанатов фото в черном лифе - СМИ
Идеальное тело: СМИ о 53-летней Макферсон в бикини
В Крыму массово изымают землю
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
10Емельяненко нокаутировал дос Сантоса
10Сборная России обыграла Южную Корею в Москве
09:13 (мск), источник: Коммерсантъ

В состав Олимпиской сборной России могут войти 22 спортсмена из Пермского края

Олимпийский комитет России опубликовал список кандидатов в команду страны для подготовки к XXIII Олимпийским зимним играм 2018 года в Пхенчхане.

В расширенный список попали представители Пермского края по семи видам спорта. Это Валерия Васнецова (биатлон), Михаил Козлов (конькобежный спорт), Мария Истомина, Ирина Юргайтис, Рауль Шакирзянов (лыжные гонки), Евгений Климов, Анастасия Баранникова, Ксения Каблукова (прыжки с трамплина), Станислав Мальцев, Олег Фасхутдинов, Владислав Южаков, Татьяна Иванова, Екатерина Катникова (санный спорт), Евгений Мухутдинов (сноуборд), Андрей Махнев, Евгений Можаев, Александр Смышляев, Елизавета Безгодова, Анастасия Первушина, Регина Рахимова, Анастасия Сафиулина, Софья Смирнова (фристайл).

На зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи выступали Евгений Климов и Сергей Можаев (прыжки с трамплина), Александр Смышляев и Регина Рахимова (фристайл), Татьяна Иванова, Александр Перетягин, Владимир Махнутин и Владислав Южаков (санный спорт).

Пенсии и депозиты ждет макростресс
Кто собрался в Мюнхене, чтобы выпить пива
В трех голах поучаствовал вратарь. Чем Акинфеев лучше Лунева
Сборная Польши квалифицировалась на чемпионат мира 2018 года
Источник: «Манчестер Сити» готов приобрести Месси за 400 млн
Украина хочет в Россию. Анонс решающих матчей отбора ЧМ-2018
Халеп возглавила рейтинг WTA, Шарапова вошла в топ-100
СМИ: Сборная Англии опасается шпионажа российских спецслужб
Словаки могут сыграть в стыковых матчах отбора ЧМ-2018
Спорт-Экспресс
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Не для слабонервных: фильмы про пытки и казни Просим удалиться от экранов детей и беременных женщин: эти фильмы не для веселья и развлечения. Они заставляют задуматься, насколько хрупка жизнь человека — жизнь, которую так легко прервать самыми немыслимыми и безжалостными способами
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти ожидают роста жалоб на шум от строек в Москве
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Учитель признал, что является отцом детей Юлии Пересильд Режиссер впервые заговорил о личной жизни.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь