Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/31218892/
4 октября 2017, 15:25 | Олимпизм | Чемпионат.com

МОК намерен сократить расходы на проведение ОИ-2020 до $ 11 млрд

Международный олимпийский комитет планирует сократить расходы на проведение летних Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония) с $ 12 млрд до $ 11 млрд, сообщает AP.

Международный олимпийский комитет планирует сократить расходы на проведение летних Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония) с 12 млрд до 11 млрд сообщает AP. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Вице-президент МОК Джон Коутс заявил о возможности сокращения трат в 11 из 14 областей, о которых шла речь в ходе встречи представителей МОК и оргкомитета Олимпиады в Токио.

Изначально предполагалось, что бюджет Игр-2020 составит $ 29,5 млрд, однако в октябре 2016 года президент Международного олимпийского комитета Томас Бах после встречи с губернатором Токио Юрико Коикэ предложил создать рабочую комиссию, которая займётся вопросом сокращения расходов на проведение Игр.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Требования МПК по количеству допинг-тестов выполнили 29 российских паралимпийцев

Требования МПК по количеству допинг-тестов выполнили 29 российских паралимпийцев

ТАСС, 4 октября. Требования Международного паралимпийского комитета (МПК) по необходимому для допуска к Паралимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане количеству допинг-тестов (два и более) выполнили 29 российских спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).
Еще 7 новостей  Все новости

Не смог уйти от ножа. Как убили ходока, защищавшего девушек

Каррера или Карпин? Угадай тренера «Спартака»

Медведева идёт на десерт. Что ждёт Россию на Олимпиаде

Каррера: я не говорил, что виноваты игроки. Первый виноватый — я