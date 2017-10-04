МОК намерен сократить расходы на проведение ОИ-2020 до $ 11 млрд
Международный олимпийский комитет планирует сократить расходы на проведение летних Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония) с $ 12 млрд до $ 11 млрд, сообщает AP.
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Изначально предполагалось, что бюджет Игр-2020 составит $ 29,5 млрд, однако в октябре 2016 года президент Международного олимпийского комитета Томас Бах после встречи с губернатором Токио Юрико Коикэ предложил создать рабочую комиссию, которая займётся вопросом сокращения расходов на проведение Игр.
Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.
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