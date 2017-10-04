МОК намерен сократить расходы на проведение ОИ-2020 до $ 11 млрд

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Вице-президент МОК Джон Коутс заявил о возможности сокращения трат в 11 из 14 областей, о которых шла речь в ходе встречи представителей МОК и оргкомитета Олимпиады в Токио.

Изначально предполагалось, что бюджет Игр-2020 составит $ 29,5 млрд, однако в октябре 2016 года президент Международного олимпийского комитета Томас Бах после встречи с губернатором Токио Юрико Коикэ предложил создать рабочую комиссию, которая займётся вопросом сокращения расходов на проведение Игр.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.