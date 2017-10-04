Требования МПК по количеству допинг-тестов выполнили 29 российских паралимпийцев

МПК в начале сентября принял решение допустить россиян к участию в соревнованиях, которые имеют статус квалификационных к предстоящим Играм в Южной Корее, но только в статусе нейтральных спортсменов и при условии, что они будут соответствовать установленным МПК критериям допуска. В числе этих критериев, в частности, значится наличие спортсмена в пуле тестирования и как минимум две сданные им допинг-пробы в течение полугода до старта отборочном турнире.

«На сегодняшний день из 68 спортсменов 29 прошли антидопинговое тестирование два раза и более в течение полугода до начала первого квалификационного соревнования, и 16 — антидопинговое тестирование один раз в течение полугода до начала первого квалификационного соревнования», — говорится в сообщении.

Всего для участия в квалификационных соревнованиях по горнолыжному спорту, сноуборду, лыжным гонкам и биатлону заявлены 68 российских паралимпийцев. В сентябре МПК обнародовал решение исполкома организации о продлении отстранения ПКР, однако российские спортсмены по таким видам спорта как биатлон, горные лыжи, лыжные гонки и сноуборд были допущены к отборочным соревнованиям, которые позволят им заработать лицензии для участия в Паралимпиаде 2018 года в нейтральном статусе.

Ближайшие квалификационные соревнования у паралимпийцев в лыжных гонках и биатлоне пройдут с 7 по 17 декабря в Канаде, горнолыжному спорту — с 5 по 8 ноября в Нидерландах, сноуборду — с 7 по 8 ноября в ОАЭ.