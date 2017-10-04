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https://sport.mail.ru/news/olympics/31218465/
4 октября 2017, 15:12 | Олимпизм | ТАСС

Требования МПК по количеству допинг-тестов выполнили 29 российских паралимпийцев

ТАСС, 4 октября. Требования Международного паралимпийского комитета (МПК) по необходимому для допуска к Паралимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане количеству допинг-тестов (два и более) выполнили 29 российских спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

МПК в начале сентября принял решение допустить россиян к участию в соревнованиях, которые имеют статус квалификационных к предстоящим Играм в Южной Корее, но только в статусе нейтральных спортсменов и при условии, что они будут соответствовать установленным МПК критериям допуска. В числе этих критериев, в частности, значится наличие спортсмена в пуле тестирования и как минимум две сданные им допинг-пробы в течение полугода до старта отборочном турнире.

«На сегодняшний день из 68 спортсменов 29 прошли антидопинговое тестирование два раза и более в течение полугода до начала первого квалификационного соревнования, и 16 — антидопинговое тестирование один раз в течение полугода до начала первого квалификационного соревнования», — говорится в сообщении.

Всего для участия в квалификационных соревнованиях по горнолыжному спорту, сноуборду, лыжным гонкам и биатлону заявлены 68 российских паралимпийцев. В сентябре МПК обнародовал решение исполкома организации о продлении отстранения ПКР, однако российские спортсмены по таким видам спорта как биатлон, горные лыжи, лыжные гонки и сноуборд были допущены к отборочным соревнованиям, которые позволят им заработать лицензии для участия в Паралимпиаде 2018 года в нейтральном статусе.

Ближайшие квалификационные соревнования у паралимпийцев в лыжных гонках и биатлоне пройдут с 7 по 17 декабря в Канаде, горнолыжному спорту — с 5 по 8 ноября в Нидерландах, сноуборду — с 7 по 8 ноября в ОАЭ.
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